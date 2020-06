Anzeige

Kultur Sportlegenden kommen ins Bayern-Museum Rosi Mittermaier, Christian Neureuther und Alois Schloder drehten für Regensburg einen Film. Ende Juni ist Premiere.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Die früheren Skirennläufer Rosi Mittermaier und Christian Neureuther: Sie drehten einen Film für das Bayern-Museum in Regensburg. Foto: Tobias Hase/picture alliance/dpa

Regensburg.1976 gewann er bei den Olympischen Spielen in Innsbruck mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Bronzemedaille: Sportlegende Alois Schloder aus Landshut, von 1971 bis 1978 Kapitän der Nationalmannschaft.



Foto: dpa/picture alliance / dpa/dpa

Über den bewegenden olympischen Moment erzählt Alois Schloder in einem neuen Film-Highlight „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“. Mit dabei sind weitere prominente Kollegen aus der Welt des Wintersports: die Skistars Rosi Mittermaier und Christian Neureuther.

Museumsdirektor Richard Loibl und Bayerns Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler stellen am 30. Juni bei einem Rundgang die Neuheiten der Dauerausstellung vor, die zum ersten Geburtstag des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg konzipiert wurden.

Eine ganze Menge Futter für Auge und Hirn ist vorbereitet: ein preußentauglicher Dialekttest, ein neues Kini-Objekt, die Erweiterung der Abteilung zur NS-Geschichte um das Thema „Bücherverbrennung und Entartete Kunst“. Die WAA-Bühne wurde aufgemöbelt und ergänzt. Der neue Wintersportfilm wird bei dem Rundgang Premiere haben.