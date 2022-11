Erfolgsprojekt Team „Oberpfalz-Pilsen“ steigert seit „20 plus 1“ Jahren Wirtschaftskraft von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Viktoria-Pilsen-Trikots für zwei Oberpfälzer: Regionspräsident Rudolf Spotak (2.v.l.) beschenkte Franz Löffler (l.) und Walter Jonas (r.) – auch zum Vergnügen von Generalkonsulin Ivanka Cervenkova (Mitte) und Heimatminister Albert Füracker. Foto: Schröpf

Regensburg.Das Team „Oberpfalz-Pilsen“ hat jetzt auch passende Trikots: Der Pilsener Regionspräsident Rudolf Spotak zauberte beim Jubiläumsfestakt zu „20 plus 1“ Jahren Zusammenarbeit für Regierungspräsident Walter Jonas und Bezirkstagspräsident Franz Löffler Trikots des tschechischen Spitzen-Fußballvereins Viktoria Pilsen aus der Geschenktüte.

Die Bezirksregierungen in Pilsen und der Oberpfalz hatten 2001 den Startschuss für eine bayernweit bis heute einmalige Kooperation gegeben. „Miteinander können wir es einfach besser“, sagte Löffler. Auch in puncto Selbstbewusstsein bewiesen beide Seiten am Freitag in Regensburg Augenhöhe: Die Oberpfälzer seien die Besten in Bayern, sagte der Heimatminister und Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker. Spotak sieht wiederum in Tschechien Pilsen auf Platz 1.

Die Grenze zwischen der Oberpfalz und der Region Pilsen erstreckt sich über 150 Kilometer. Nach Fall des Eisernen Vorhangs hatten kluge Köpfe auf beiden Seiten rasch erkannt, dass die Region nicht nur den Transitverkehr abbekommen darf, sondern profitieren muss. Der Erfolg zeige sich in der heutigen Wirtschaftskraft, sagte Jonas. Pilsen und die Oberpfalz hätten dabei „sogar einige EU-Mitgliedsländer überholt“.

Die Idee zur Kooperation hatte vor gut 20 Jahren der damalige Regierungspräsident Wilhelm Weidinger – ausgelöst durch eine Gebietsreform in Tschechien, die neue Strukturen brachte. Als „Meilensteine“ der Zusammenarbeit wurden am Freitag zwei Projekte genannt: Der Drachensee in Furth im Wald, der dem grenzüberschreitenden Hochwasserschutz dient – und das Zusammenspiel der Rettungsdienste. Früher war für Patienten beim Grenzübertritt ein Fahrzeugwechsel nötig. Es gab aber auch Rückschläge: In Phasen der Corona-Pandemie war auch die Grenze zu Tschechien nahezu geschlossen. Das kostete Pendlern und ihren Arbeitgebern Nerven. Tschechiens Generalkonsulin in München, Ivanka Cervenkova, forderte, dass Lehren gezogen werden.

Bei ihrem zweiten Wunsch herrschte Einigkeit: Es braucht unbedingt eine schnelle Zugverbindung Regensburg-Prag. Aktuell ist man an die vier Stunden unterwegs. „Das ist eigentlich ein Witz“, sagte Löffler. Seit 30 Jahren werde diskutiert – auf der Strecke habe sich de facto noch nichts geändert.

Bleibt nur noch die Frage, warum das unrunde Jubiläum „20 plus 1“ gefeiert worden ist: Das war der Coronalage 2021 geschuldet, in der auf einen Festakt verzichtet wurde.