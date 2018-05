Kriminalität Tierquäler schießen auf Katze Kater „Hugo“ litt tagelang unter Schmerzen, bis Tierärzte das Projektil entdeckten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kater „Hugo" hatte Glück im Unglück. Foto: Polizei

Neunburg vorm Wald.Unbekannte haben in Neunburg vorm Wald eine Katze angeschossen. Laut Polizei wurde Kater „Hugo“ aus naher Distanz mit einem Luftgewehr verletzt. Bereits am Montag, 7. Mai, entdeckte die Besitzerin laut Polizeibericht im Beckenbereich des linken Hinterbeins des zutraulichen Tieres eine kleinere, aber blutende Verletzung. Da die Wunde nicht verheilte, wurde sie am Samstag genauer untersucht. Dabei entdeckten die Tierärzte im Röntgenbild ein Luftdruckgeschoss, das zwischen fünf und sechs Zentimeter tief im Muskelgewebe steckte. Wegen dieser Tiefe geht die Polizei davon aus, dass aus nächster Nähe auf „Hugo“ geschossen wurde. Das Projektil wurde in einer aufwändigen Operation entfernt.

Ebenfalls am Samstag überprüfte die Polizei nach einem Hinweis ein Haus in der Nachbarschaft, in dessen Garten in den vergangenen Tagen intensiv mit Luftgewehren geschossen worden war. Der Verantwortliche gab an, keine fremde Katze gesehen und auch nicht absichtlich auf eine geschossen zu haben.

Die Polizei in Neunburg vorm Wald bittet nun unter Telefon (09672) 9202-0 dringend die Bevölkerung um Hinweise, die zur Klärung dieses Vergehens nach dem Tierschutzgesetz beitragen können. „Hugos“ Streifrevier ist sehr begrenzt und hat seinen Schwerpunkt in den Straßen Am Spieglerberg und Am Sonnenschein.

Die Polizei betont, dass Tierquälerei eine Straftat ist.