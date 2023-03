Hochschul-Partnerschaft Uni-Pakt zwischen Zagreb und Regensburg: Rektoren unterzeichnen Vertrag von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Große wissenschaftliche Pläne: Der Regensburger Uni-Rektor, Professor Udo Hebel, und sein Amtskollege aus Zagreb, Professor Stjepan Lakušic, besiegelten die Kooperation. Foto: Uni Regensburg

Regensburg/Zagreb.Die Universitäten Regensburg und Zagreb haben ein interdisziplinäres Zentrum für Deutschland- und Europastudien gegründet.

Die Kooperationsvereinbarung wurde jetzt von den beiden Rektoren Udo Hebel und Stjepan Lakušic in der kroatischen Hauptstadt unterzeichnet. Dort soll das Zentrum auch seinen Sitz bekommen. Das Regensburger Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung wird eng eingebunden. Der Anstoß ging von Zagreb aus. Hebel sieht darin einen Nachweis für das „international attraktive Profil der Universität Regensburg insgesamt“. Er skizzierte das Aufgabenspektrum der neuen Einrichtung, die sich mit Mehrsprachigkeit, Demokratie, Migration, Umweltpolitik sowie sozialer, ethnischer und kultureller Diversität befassen wird. Noch im Sommersemester soll zudem in Regensburg ein „Croatium“ entstehen – also ein Lektorat für kroatische Sprache und Kultur. Es ist dann das erste in Deutschland.

− is