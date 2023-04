Übersicht Volksfestkalender: Alle Feste 2023 in der Region auf einen Blick

Mit dem Frühling starten auch in Bayern wieder die ersten Volksfeste. Damit Sie über das gesamte Jahr bestens informiert sind, zeigt Ihnen die Mittelbayerische in einer durchsuchbaren Tabelle und in Listenform, wo in der Region die Volksfeste stattfinden.

Endlich wieder zünftige Blasmusik und fetzige Party-Hits. Dazu eine kühle Maß Bier und jede Menge deftiger und süßer Leckereien. Bis in den Herbst hinein können Sie auf den Festen in der Region feiern. Welche Volksfeste wann und wo stattfinden, haben wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle zusammengestellt. Alle Feste in Listenform finden Sie nach der Tabelle.







Die Volksfeste in der Region chronologisch:

April

8. April bis 23. April: Frühlingsfest Nürnberg

14. April bis 17. April: Volksfest Wackersdorf

21. April bis 1. Mai: Volksfest Burglengenfeld

Mai

12. Mai bis 29. Mai: Maidult Regensburg

16. Mai bis 30. Mai: Pfingstvolksfest Berching

17. Mai bis 21. Mai: Fischerfest Kelheim

17. Mai bis 21. Mai: Frühlingsfest Neumarkt

17. Mai bis 21. Mai: Teublitzer Volksfest

17. Mai bis 21. Mai: Volksfest Hohenfels

26. Mai bis 29. Mai: Pfingstvolksfest Neustadt

26. Mai bis 29. Mai: Regentalfest Ramspau

26. Mai bis 29. Mai: Pfingstvolksfest Schierling

26. Mai bis 4. Juni: Pfingstvolksfest Schwandorf

26. Mai bis 29. Mai: Pfingstkirchweih Pyrbaum

27. Mai bis 5. Juni: Pfingstfest Bad Kötzting

Juni

3. Juni bis 4. Juni: Miesbergkirwa Schwarzenfeld

7. Juni bis 11. Juni: Heimatfest Rötz

8. Juni bis 11. Juni: Volksfest Freystadt

15. Juni bis 18. Juni: Volksfest Nittenau

16. Juni bis 18. Juni: Bürgerfest Regensburg

16. Juni bis 18. Juni: Kirwa in Steinberg am See

16. Juni bis 18 Juni: Altstadtfest Neumarkt

20. Juni bis 23. Juni: Volksfest Neutraubling

24. Juni bis 25. Juni: Bürgerfest Schwarzenfeld

29. Juni bis 2. Juli: Volksfest Lauterhofen

30. Juni bis 2. Juli: Bürgerfest Wackersdorf

30. Juni bis 10. Juli: Volksfest Roding

Juli

5. Juli bis 7. Juli: Bürgerfest in Stulln

7. Juli bis 10. Juli: Volksfest Beratzhausen

7. Juli bis 9. Juli: Bürgerfest Schwandorf

7. Juli bis 10. Juli: Hopfenfest Mainburg

13. Juli bis 17. Juli: Heimatfest Waldmünchen

15. Juli bis 16. Juli: Stadttorfest Freystadt

27. Juli bis 31. Juli: Volksfest Dietfurt

29. Juli: Stadtfest Maxhütte-Haidhof

29. Juli bis 6. August: Volksfest Cham

August

4. August bis 7. August: Kirchweih Mühlhausen

10. August bis 15. August: Volksfest Kelheim

11. August bis 21. August: Jura-Volksfest Neumarkt

12. August bis 21. August: Drachenstichfest Furth im Wald

18. August bis 20. August: Bürgerfest Burglengenfeld

24. August bis 28. August: Volksfest Parsberg

25. August bis 29. August: Volksfest Riedenburg

25. August bis 10. September: Herbstdult Regensburg

25. August bis 28. August: Bartholomäus-Markt Aufhausen

25. August bis 10. September: Herbstvolksfest Nürnberg

31. August bis 4. September: Gillamoos in Abensberg

September

1. September bis 5. September: Tangrintler Volksfest Hemau

1. September bis 5. September: Volksfest Sünching

Oktober

6. Oktober bis 9. Oktober: Gallimarkt Mainburg