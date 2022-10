Kirche Zum 150-jährigen Jubiläum: Exklusiver Blick ins Regensburger Priesterseminar von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Kirche verschanze sich nicht hinter dicken Mauern, sagt Regens Martin Priller vor dem Regensburger Priesterseminar. Foto: altrofoto.de

Die modern gestaltete Hauskapelle greift vielfach das Kreuzmotiv auf – und die Idee, dass die Kirche ein Schiff für Gläubige ist. Foto: altrofoto.de

Das Wohnzimmer, in dem sich schon Papst Benedikt XVI. zurückzog, ist als eines der wenigen Zimmer nicht zu besichtigen. Foto: altrofoto.de

Die Bibliothek umfasst knapp 50000 Werke vorwiegend zur Theologie und Kunsthistorie. Der Bestand ist digitalisiert. Foto: altrofoto.de

Blick von der Empore in die Schottenkirche: Nach dem Abzug der schottischen Mönche wurde sie „reromanisiert“. Foto: altrofoto.de

Blick in ein Priesterseminaristen-Zimmer: Derzeit sind rund 20 der schlichten Mini-Appartements belegt. Foto: altrofoto.de

Einer von drei Innenhöfen des Priesterseminars: Dieser hier dient der Besinnung und dem Totengedenken. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Seit 150 Jahren werden im früheren Kloster der Schottenmönche in Regensburg Priester und Ordensleute ausgebildet. Das Jubiläum ist für Regens Martin Priller Anlass, am Sonntag die Pforten des historischen Gebäudes für interessierte Bürger zu öffnen.

Der Priesterberuf sei weiter stark in der Diskussion, sagt er. „Deshalb ist es wichtig, transparent zu zeigen, wie wir leben.“Die Kirche im Bistum ziehe sich eben nicht hinter dicke Mauern zurück.

Priller stellt sich Fragen

Es ist der erste große öffentliche Termin nach Beginn der Corona-Pandemie. Zu entdecken gibt es im Priesterseminar am Bismarckplatz tatsächlich sehr viel: Von der Schottenkirche aus dem frühen 12. Jahrhundert bis zur Bibliothek mit knapp 50000 Bänden. Von der symbolträchtigen modernen Hauskapelle mit Elementen in den Tönen hellblau und gold bis zum Ölgemälde der schottischen Königin Maria Stuart, das die Mönche beim Auszug 1862 zurückließen. Einblick wird zudem in den Wohnbereich der Priesterseminaristen gewährt. Ein besonderes Appartement bleibt allerdings tabu: Der Wohn- und Schlafraum, in dem BenediktXVI. 2006 als Papst nächtigte – und dann noch einmal 2020, als sein Bruder Georg Ratzinger im Sterben lag. Der Grund ist ganz profan: In den Zimmern bezieht inzwischen bei Regensburg-Aufenthalten der frühere Oberhirte der Diözese, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Quartier. Er hat ein paar private Utensilien deponiert.

Regens Priller öffnet am Sonntag nicht nur sein Haus. Er will sich möglichen Fragen der Besucher stellen. Der 54-Jährige weiß, dass wegen früherer Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche Qualität und Präventionsmechanismen in der Priesterausbildung ein wichtiges Thema sind. Auch der Klerikalismus, der Umgang der Kirche mit ihrer Macht, könnte im Fokus stehen. Priller betont, dass das eigene Priesterbild und die persönliche Berufsauffassung ebenfalls auf dem Lehrplan stehen. Er will den Tag der offenen Tür nutzen, um mit Klischees vom Priesterberuf aufzuräumen. So würden Seminaristen manchmal mit der Frage konfrontiert, ob sie hinter vergitterten Fenstern lebten und müssten ihre Berufswahl manchmal auch vor Familie und Freunden verteidigen. Das trage zu einem Gesamtbild bei, das den Nachwuchsmangel verschärfe.

Parallel nehme die Religiosität in der Gesellschaft ab. Der Pool, aus dem die Kirchen schöpfen könnten, werde damit insgesamt kleiner. Mit den entsprechenden Konsequenzen: „Noch vor zehn Jahren hatten wir 50 Seminaristen hier – und nicht nur 20“, sagt er. Inzwischen gibt es eine Kooperation mit dem Bistum Passau. Auch Anwärter von dort werden jetzt in der Oberpfalz mit ausgebildet.

Vom Eintritt ins Priesterseminar bis zur Priesterweihe vergehen rund sieben Jahre. Vier davon umfasst inzwischen ein duales Studium mit umfangreichen Praxiselementen. Die Zeit für das Gemeindepraktikum hat sich beispielsweise von rund vier auf 40 Wochen verzehnfacht. Priester sollen so besser für künftige Herausforderungen in den Pfarreien gewappnet werden, sagt Priller.

Neues Buch und Führungen

Zum 150-jährigen Jubiläum erscheint unter dem Titel „Eine bewegte Zeit“ ein neues Buch, das die Geschichte der Regensburger Priesterausbildung auffächert. Herausgeber sind – neben Priller – der Spiritual Matthias Effhauser und der aus dem Bistum Regensburg stammende Kirchengeschichtler Professor Klaus Unterburger. Priester unterschiedlicher Generationen kommen darin zu Wort. Ein Bildteil zeigt historische Aufnahmen. Der Band zum Preis von 35 Euro steht am Sonntag zum Verkauf.

Der Tag der offenen Tür beginnt um 9Uhr mit einem Pontifikalamt in der Schottenkirche, das Bischof Rudolf Voderholzer zelebriert – um 17 Uhr ist dort zudem eine Vesper geplant. Dazwischen kann ab 13 Uhr das Priesterseminar inspiziert werden – entweder auf eigene Faust oder bei vier 20- bis 30-minütigen Spezialführungen, die jeweils um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr starten. Themen sind die Geschichte des Klosters und des Priesterseminars, das Leben und Lernen im Haus, die Reromanisierung der Schottenkirche sowie die von Künstler Friedrich Koller gestaltete Hauskapelle.

Im Refektorium – also dem Speisesaal – gibt‘s gegen kleine Spenden Kuchen und Kaffee. „Um den Nachmittag zu versüßen“, sagt Priller, der hofft, dass es in seinem Haus rappelvoll wird.