Grenzen lieber flexibel schützen Bundespolizei fordert Schluss mit fixen Grenzkontrollen: „Sind für Kriminelle berechenbar“ von Isabel Metzger

Ruhstorf a.d. Rott.Die Bundespolizei will in Bayern endlich wieder das tun, was sie am besten kann: die Grenzen flexibel und eigenständig schützen und dort so die Kriminalität bekämpfen. Deshalb müsse Schluss mit den stationären Grenzkontrollen und den politisch starren Vorgaben sein.

### #### #### ###### ###### ### ################# ## ### ####### ## ########## ### ######## #### ########## ## #### ### ################ ###### #########. ####### ###### ### ######### ## ##########-#### ##########. ### ##. ### ##### ### ####### ############ ###. #### ### „######## ### ### ############# ################## #####################“ ### ######## ########## ### #### ## ########, ###### ### ######## ### ####################### ### ####### ### ############ ###### ###. „#### ############ ##### #### ##### #########“, ######## ##.

############### ##### #### ##### ####### ##### ######### #### #####

###### ###### ##### ### ### ####. „## ### ### ## ### ####, ### ########## ##############.“ ### ############### ### #### ######### #### – ### #### ### ############### ### ###################### ####### ####### ###### –, ### ##### ##### #### ##### ### ####### #### ##### ######### #### #####. #### ### ######## ####### ### ########### ###################, ### ###### #### ###### ##### ###### ######## ######, ########## ######.

### ############# ##### ######### ### „##### #### ############# #########“. ### ##### #### ######: „### ######## ########## ####### ######## #### ######## #### ######### ### ########### ### ########, ####### ### ######## ############ ## ################# ##############.“ ### ############# ### ######## ### ########### ########## ### ########## ########### ######## ### ####### ##### ##### ##########. ####: „### ######## ######### ###, #### ########, ### ##### ############## ######, ## #### ###### ## ####### ###### #########, #### ########### ###########“, ###### ### ##############. #### ###### ### ################# ## ######## ### ############# ###### ##### ## ######## ### ###### ######## ### ####### ### #####-########### ######.

#### ###### #################### ### ################## ####### ### ############# ### ### ## ### ######### ###### #######. „##### #### ### ########### ######## ## #####“, ##### ######. ## ####### ####### ## ######## ### ####### #######: „#### ######## ### #############“. #### ## #### ######## ########### ### – ### ######### ################, „##### ############### ### ####, ### ####“. ### ####: „### ### ######### ############# ####“. ##### ####### ## ### ############## ####### #### #### #### ######### ##### ######### ### ############ #############.

### ####### ### ########### ############### ##### ########## ############## ########### ########, ##### ###### ###. ############### ##### #### ##### #### #######. ######## ######## ## #################### ######## ############ #########################.