Verkehr A3: Die Ferien enden, der Stau beginnt Der A3-Ausbau ist im Plan. Wenn die Schule beginnt, wird es auf der Autobahn noch enger. 7700 Autofahrer wurden geblitzt.

von Michael Sperger

Mail an die Redaktion Ein Stau auf der A 3 – in den kommenden Jahren wohl ein noch häufigeres Bild. Foto: Tino Lex

Regensburg.In vielen Bundesländern sind sie schon vorbei, in Bayern dauern sie noch eine Woche – die Sommerferien. Ein Ende der Staus auf den Autobahnen, vor allem zu Stoßzeiten ist aber nicht in Sicht. „Unserer Erfahrung nach nimmt der Sommerreiseverkehr mit Ende der Sommerferien an den Wochenenden nur unwesentlich ab. In Richtung Süden sind noch etliche Späturlauber, Wochenend- und Tagesausflügler wie etwa Bergwanderer unterwegs“, sagt Bernd Emmrich, Fachreferent für Verkehr beim ADAC Südbayern.

Das betrifft auch leidgeplagte Autofahrer auf der A3 zwischen Rosenhof und dem Kreuz Regensburg. Seit Februar wird die Autobahn von vier auf sechs Spuren ausgebaut. Die Maßnahmen sollen sechs Jahre dauern. Der Ausbau verläuft laut Karin Unkrig von der Pressestelle der Autobahndirektion Südbayern planmäßig – sowohl was den Zeitplan, als auch was das Budget betrifft.

Fahren Sie über die einzelnen Stellen auf der Karte und erfahren Sie, was dort genau geschieht:

Mehr Verkehr zum Schulanfang

„Deutlich zunehmen wird die Anzahl der Fahrzeuge im alltäglichen Berufsverkehr, wenn auch die Schulen wieder den Betrieb aufnehmen und die Eltern schulpflichtiger Kinder wieder von und zu den Arbeitsplätzen fahren“, sagt Emmrich. Das weiß auch Unkrig und empfiehlt, Alternativen wie Fahrrad oder Bus zu prüfen. Die Belastung sei für alle Autofahrer größer, wenn mehr Fahrzeuge auch nur kurze Strecken auf der A3 fahren.

Die Autobahndirektion ergreift in Abstimmung mit der Polizei und weiteren Behörden Maßnahmen, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. So werden Stau- und Unfallwarnschilder eingesetzt, die bei langsam fließendem Verkehr mit LEDs leuchten. „Nur eine Autobahn ist so leistungsfähig wie eine Autobahn“, sagt Unkrig. Damit spricht sie ein Problem, die fehlenden Ausweichstrecken zur A3, an. „In Kombination mit verstärkten Kontrollen durch die Verkehrspolizei werden diese Maßnahmen die Verkehrsbelastung nicht zwingend verringern – aber planmäßig auf einem zu bewältigenden Stand halten“, sagt Unkrig.

Ein weiteres Problem könnte werden, dass die einzelnen Baustellen auf der Ausbaustrecke laut Unkrig in nächster Zeit länger werden. Damit verlängern sich auch die Bereiche, in denen das Tempo auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt ist.

Knapp zwei Prozent geblitzt

Dieses Tempolimit muss überprüft werden. Dazu setzt die Polizei auf der A3 an zwei verschiedenen Messstellen im Baustellenbereich den Enforcement-Trailer, einen großen, weißen Anhänger mit der Aufschrift „Polizei – Geschwindigkeitskontrolle“, ein. Unter einer Metallhülle versteckt sich ein komplettes Blitzersystem, das ganz ohne Polizisten am Straßenrand auskommt. 390 000 Fahrzeuge wurden seit der Einführung im Juni gemessen. Fast zwei Prozent, insgesamt knapp 7700, wurden beanstandet.

Der „Hightech-Blitzer“ soll laut Polizei nicht den Autofahrern das Geld aus der Tasche ziehen, sondern den Verkehr sicherer gestalten. Von März bis Juni 2017 ereigneten zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof in beiden Richtungen laut Zahlen des Polizeipräsidiums Oberpfalz 78 Unfälle, 17 Personen wurden dabei verletzt. 2018, im gleichen Zeitraum stieg diese Zahl auf 92 Unfälle und 18 Verletzte. „Die Autofahrer sind in der Baustelle vorsichtiger. Deshalb gibt es nicht noch mehr Unfälle. Trotzdem müssen wir als Polizei diesen Bereich weiter beobachten“, sagt Florian Beck von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Die Polizei will außerdem mit mehreren Sonderüberwachungen die Sicherheit im Straßenverkehr sicherstellen. Seit 27. August machen die Polizisten auf der A3 Handysündern das Leben schwer. Smartphones seien oft Grund für Ablenkung im Straßenverkehr. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg richten ihre Blicke verstärkt in die Fahrzeuge auf der A3, um hier Ablenkungen zu erkennen. Motorradfahrer unterstützen die Streifen, um die Autofahrer anzuhalten. Eine erste Bilanz zu der Maßnahme gibt es nach Auskunft der Polizei Oberpfalz noch nicht.

Alles rund um den Ausbau der A3 lesen Sie in unserem Spezial.

Bei der größten Einzelmaßnahme des Ausbaus, dem Neubau der Bahnbrücke Burgweinting, beginnt Ende des Jahres der nächste Schritt. Die nördliche Brücke wird im sogenannten „Taktschiebeverfahren“ herausgeschoben, um Platz für die neue Brücke zu machen. Die wird von Osten aus gleichzeitig hineingeschoben. Der Verkehr läuft laut Autobahndirektion vierspurig über die südliche Brücke. Ab Oktober beginnen außerdem Rodungen entlang der Strecke. Die sind nötig, um Leitungen zu verlegen, die Autobahn provisorisch zu verbreitern und Platz für die neue, sechsspurige Fahrbahn zu schaffen.

In diesem Jahr sind keine Vollsperren mehr auf der A3 geplant. Die B15 wird am Sonntag, 14. Oktober, auf Höhe der A3 gesperrt. Bereits im August wurde die Bundesstraße vollgesperrt. 2019 folgen dann vier Vollsperrungstermine der Autobahn zu Jahresbeginn, im Frühling, im Sommer und im Herbst. Die genauen Termine will die Autobahndirektion Süd im Herbst veröffentlichen.

