Verkehr A3: Vier Brücken sind nur noch Brocken Die nächtlichen Abrissarbeiten liefen wie geplant. Bis Sonntag, 14 Uhr, soll die Autobahn wieder freigeräumt sein.

Von Marianne Sperb, MZ

Regensburg.Wööömmm! Tacktacktacktacktack! Boppoppoppo! Laut dröhnt und hämmert der Baustellenlärm durch die Nacht. An der Markomannenstraße im Regensburger Osten beißen und bohren vier monströse Zangenbagger und ein Bohrhammer an der Brücke, die hier über die Autobahn A3 führt – führte, muss man sagen. Seit etwa Sonntag, ein Uhr, ist sie Geschichte.

Die Brücke ist eines von vier autobahnquerenden Bauwerken, die in dieser Nacht in Stücke gerissen werden. Auch an der Eisackerstraße, am Umspannwerk Neutraubling und an der Überführung Oberheising-Unterheisung verrichten monströse Maschinen bei Flutlicht und eingehüllt in gewaltigen Staubwolken ihr Werk. Wie eine Szene aus Jurassic Park 4.0 wirkt es, als die Kraftprotze ihren Vernichtungsauftrag abarbeiten.

Sechs Jahre Baustelle auf der A3

Die A3 wird sechs Jahre lang auf rund 15 Kilometern Länge von vier auf sechs Spuren verbreitert. Seit März wird an einer der wichtigsten deutschen Autobahnen gebaut. Am Freitag war Spatenstich mit den Verkehrsministern aus Berlin und München, Andreas Scheuer und Ilse Aigner. Und in der Nacht zu Sonntag erfolgt ein erster Härtetest: eine der größten Einzelbaumaßnahmen des Projekts wird umgesetzt, komprimiert auf 18 Stunden.

An der Markomannenstraße hat die Autobahndirektion Südbayern am Samstag eine Zuschauerplattform geschottert. Dutzende Interessierter drängen sich am Gitterzaun und beobachten fasziniert den bizarren Tanz der Maschinen. Zwei befreundete Paare haben sich mit Campingstühlen und Pizza Plätze in der ersten Reihe gesichert. „Es ist einfach spannend, sich das anzuschauen“, sagt Stefanie Zenger, eine aus der Clique. Die 19-jährige Arzthelferin hat sich gegen 21 Uhr auf der Plattform eingerichtet und schaut auch nach zwei Stunden noch gebannt auf die ausgeleuchtete Baustelle. Simone Hrych und Carsten Zirngibl beobachten den Abbruch mit einem Hauch von Nostalgie. „Über diese Brücke sind wir immer gefahren, um uns zu besuchen.“ Carsten wohnte noch in Kelheim, Simone in Regensburg. Heute brauchen die beiden die Brücke nicht mehr für ihr Glück: Das Paar wohnt inzwischen in der Konradsiedlung – gemeinsam. Die beiden Regensburger können sich kaum sattsehen an dem Spektakel. „Wir sagen schon die ganze Zeit: Jetzt gehen wir. Aber dann bleiben wir doch.“

Zwischen Regensburg und Rosenhof gesperrt

„Alles im Zeitplan. Es läuft gut“, sagt Josef Seebacher, Sprecher der Autobahndirektion, gegen 23 Uhr. Drei Stunden zuvor war die Autobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Universität Regensburg und Rosenhof komplett abgeriegelt worden.

Um die Fahrbahn vor Beschädigungen durch herabpolternde Betonteile und die Ketten der Baumaschinen zu schützen, werden zunächst sogenannte Baggermatratzen ausgelegt, im Fall der Markomannenbrücke waren das dicke Holzpaletten. Dann beginnen die Abbruchmaschinen ihre spektakuläre Choreografie. Oben perforiert ein Bohrhammer mit seinem Stahlstachel die Decke der Brücke, unten reißen die Zangenbagger wie futuristische Dinosaurier ihre Kiefer ein, zwei Meter weit auf, graben sich in den Brückenkörper und reißen ihn in Stücke.

Die Brücke bei Oberheising ist die erste der vier, die sich, noch vor Mitternacht, den Baggerscheren ergibt. Punkt 0.23 Uhr reißen auch an der Markomannenbrücke die letzten Stahlträger und der Überbau kracht auf der Autobahn. Immer noch sind zahlreiche Zuschauer auf der Plattform – fröstelnd, bei neun Grad. Stand 1.10 Uhr: Drei Brücken sind abgerissen; nur die landwirtschaftlich genutzte Überführung am Umspannwerk Neutraubling hält noch stand.

Trotz A3-Sperre: Verkehrslage bleibt ruhig

Die Verkehrslage bleibt in dieser Nacht, trotz Vollsperre der A3, ruhig und unauffällig. „Großes Lob an die Regensburger. Sie haben sich offenbar auf die Lage eingestellt“, sagt Christoph Graebel von der Kommunikationsagentur NeulandQuartier, die den A3-Ausbau begleitet. Für Sonntag allerdings erwarten die Profis Behinderungen. Der anschwellende Fahrzeugstrom werde zu Verzögerungen führen. „Ab 9 Uhr merkt man dann jede Stunde“, sagt Josef Seebacher. „Dann wird’s eng.“

Die Autobahndirektion leitet den regionalen Verkehr über die Staatsstraße 2660 (ehemals B8), den Odessa-Ring und die Landshuter Straße um. Der überregionale Verkehr macht am besten einen großen Bogen um die Autobahn. Am Sonntag um 14 Uhr soll die A3 wieder passierbar sein. Noch in der Nacht bekräftigen die Autobahnbauer, dass die Freigabe der A3 plangemäß stattfinden werde.

Gegen 1.30 Uhr ist der erste Abschnitt der nächtlichen Arbeiten weitgehend geschafft. Jetzt müssen knapp 6000 Tonnen Beton und mehr als 200 Tonnen Stahl so schnell wie möglich auf Lkw geladen und abtransportiert werden, damit Kehrmaschinen die Fahrbahn säubern und dann die A3 wieder freigegeben werden kann. Die Uhr tickt. Ab 14 Uhr rollt die Welle der Berufspendler an.

