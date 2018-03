Verkehr Die Alternativen zur A3 fehlen Versäumnisse in der Verkehrspolitik von Stadt und Landkreis Regensburg haben nicht nur fehlende Ausweichrouten zur Folge.

Von Christof Seidl

Mail an die Redaktion Mit dem Zug zur Arbeit: Dieses Angebot nutzen in der Region Regensburg so viele Pendler, dass die Beförderungskapazitäten bei der Bahn vielerorts bereits erschöpft sind. Foto: Lex

Regensburg.Raus aus dem Dauerstau mit den Öffentlichen oder auf Ausweichrouten: Das klingt verlockend, die Realität sieht für Berufspendler oft anders aus. Es hakt in vielen Bereichen. Der Ausbau der Autobahn A3 zwischen dem Kreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof wird das in den nächsten sechs Jahren besonders deutlich machen. Zuständig für die regionale Verkehrsentwicklung sind die Stadt und der Landkreis Regensburg. Hier hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel getan, es ist aber auch vieles unterblieben. Insbesondere in der Stadt Regensburg dienen die beiden Autobahnen A3 und A93 seit ihrer Inbetriebnahme als regionale Umgehungsstraßen. Bis Ende des vergangenen Jahrtausends sah niemand die Notwendigkeit, zusätzliche Umgehungsstraßen zu schaffen.

Anfang der 2000er-Jahre wurde klar, dass der wirtschaftliche Boom und der zunehmende überregionale Verkehr dieses Straßennetz an seine Grenzen bringen werden. 2005 lag deshalb ein Verkehrgutachten für den Großraum Regensburg vor, das eine ganze Reihe neuer Straßen und Brücken vorschlug. Bis auf die Ostumgehung in Regensburg ist davon bis heute kein wesentliches Projekt realisiert worden.

Viele Vorschläge liegen auf Eis



Ansonsten blockiert die Stadt viele Maßnahmen aus diesem und anderen Gutachten. Sie lehnt Nahverkehrsbrücken bei Kneiting und Sinzing ab und schiebt die Machbarkeitsstudie für Parallelbrücken zur Pfaffensteiner Brücke auf die lange Bank. Auch der auf einem neueren Verkehrsgutachten basierenden Ausbau des Straßennetzes für die wachsenden Gewerbegebiete im Stadtosten ist bislang nicht umgesetzt – im Gegensatz zu den Maßnahmen, die dieses Gutachten auf Landkreisgebiet vorschlägt. Dazu kommt, dass die beiden einzigen Projekte, die fertig geplant sind – die Kreisstraße R30neu zwischen Poing und Köfering und die Sallerner Regenbrücke samt Ausbau des Lappersdorfer Kreisels, seit Jahren durch Klagen blockiert sind. Entscheidungen sind unabsehbar. Was das für den A-3-Ausbau bedeutet, bringt der Leiter der Autobahndienststelle Regensburg der Autobahndirektion Süd, Christian Unzner, auf den Punkt: „Es gibt keine Ausweichrouten.“

Die Konsequenz: Wer kann, sollte auf Bus und Bahn umzusteigen. Je weniger Menschen im Berufsverkehr das eigene Auto nutzen, desto weniger lang wird der tägliche Stau auf der A3 und anderen Straßen ausfallen. Und beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Der Regensburger Verkehrsverbund (RVV) hat für Pendler ein umfangreiches Angebot parat, das in vielen Bereichen gut genutzt wird – so gut, dass auf der Schiene die Kapazitäten im morgendlichen Berufsverkehr vielerorts ausgeschöpft sind. Wenn nun viele staugeplagte Autofahrer umsteigen werden, könnte auch der Stau auf dem Bahnsteig Realität werden.

Dabei hätten Züge einen entscheidenden Vorteil: Sie sind nicht vom Stau betroffen und damit die ideale Alternative für Pendler, die dem Chaos auf der Straße entkommen wollen. Die Stadt und der Landkreis, die hinter dem RVV stehen, hätten spätestens seitdem der A-3-Ausbau im April 2017 feststand, alles versuchen können, um die Zugkapazitäten für Berufspendler zu steigern. Davon ist bisher nichts zu spüren. Es gab nach Angaben der bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den gesamten Zugverkehr in Bayern plant, bis Ende Januar keinen konkreten Antrag in diese Richtung.

Wörtlich heißt es zu diesem Zeitpunkt auf eine Anfrage der MZ: „Wir werden die Vorschläge des RVV gründlich prüfen, sobald dieser sie an uns herangetragen hat. Zu etwaigen Prüfungsergebnissen können wir derzeit noch keine Aussage treffen.“ Gleichzeitig betont die BEG, dass Züge und Bahnanlagen im Raum Regensburg bereits sehr stark ausgelastet seien und daher freie Platzkapazitäten in den Zügen bzw. die Möglichkeiten, Züge zu verlängern, nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Desselbe gelte für freie Fahrplantrassen, um zusätzliche Züge fahren zu lassen, für die Bahnsteigkapazitäten im Regensburger Hauptbahnhof sowie für die Ost-West-Achse, die auch sehr stark durch Güterzüge ausgelastet sei.

Landrätin Tanja Schweiger und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wandten sich Anfang Februar gemeinsam an die BEG. In dem Schreiben verwiesen sie auf die Probleme beim A-3-Ausbau, bereits volle Züge und baten um zusätzliche Kapazitäten. Die Kritik, dass man sich zu spät um Verbesserungen bemüht habe, weist RVV-Geschäftsführer Josef Weigl zurück. Man sei mit der BEG in intensiven Gesprächen über Verbesserungen auf der Schiene. Dort habe man den Ernst der Lage durchaus erkannt. Größere Veränderungen wie zusätzliche Züge seien erst zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 möglich, kleine Verbesserungen in Sachen Kapazität eventuell schon früher. Weigl betont, es hätte keinen Sinn gemacht, früher an die BEG heranzutreten, ohne zu wissen, wann der Ausbau konkret startet.

Geplatzte Haltepunkt-Träume in Regensburg



Auf Regensburger Stadtgebiet gibt es beim Schienennahverkehr Verzögerungen und geplatzte Träume. So hat es die Stadt bis heute nicht geschafft, den Bahnhaltepunkt Walhallastraße zu realisieren, der seit langem als wichtige ÖPNV-Maßnahme gilt. Derzeit ist das Planfeststellungsverfahren in Arbeit, nach Angaben der städtischen Pressestelle ergeben sich „bei Planung und Genehmigung aktuell noch Verzögerungen. Außerdem ist die Finanzierung derzeit nicht gesichert.“ Einen Realisierungszeitraum kann die Stadt nicht nennen. Die angedachten Bahnhaltepunkte Klenzestraße und Zuckerfabrik lehnt die Bahn ab.

Besser sieht die Situation beim Busverkehr des RVV aus, der sich laut Weigl vorab viele Gedanken über die Situation während des A-3-Ausbaus gemacht hat. Änderungen bei der Einsatzplanung einzelner Busse sollen verhindern, dass staubedingte Verspätungen auf andere Linien durchschlagen, Konzepte für zusätzliche Fahrten zu Bahnhaltepunkten im Landkreis liegen bereits in der Schublade. Der RVV könne solche Änderungen in der Planung kurzfristig umsetzen, erklärte Weigl.

Das Kernproblem der Linienbusse: Sie stehen ebenfalls im Stau, wenn der Ausweichverkehr ins Stocken gerät. Auch das hätte zumindest in Teilbereichen vermieden werden können. Seit der endgültigen Sperrung der Steinernen Brücke im Jahr 2008 waren Busspuren im Bereich der Frankenstraße und der Nibelungenbrücke im Gespräch. Realisiert wurden sie bisher nicht. Im Januar sagte Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer im MZ-Gespräch, dass eigene Busspuren angestrebt werden. Konkrete Routen könne sie aber noch nicht nennen.

Damit der ÖPNV in der Fläche funktioniert, sind Parkflächen wichtig. Der RVV will solche Pendlerparkplätze intensiv bewerben, die Standorte im Internet veröffentlichen. Daneben bereitet er ein Konzept zum Ausbau der P+R-Parkplätze im Großraum Regensburg vor. Dass kombinierte Konzepte aus P+R, Bahn und Bus funktionieren, zeigt die Linie 78. Sie führt von Bahnhof Burgweinting zum BMW-Werk und zu Krones nach Neutraubling. 450 Pendler nutzen diese Route mittlerweile, Tendenz stark steigend. Der RVV bietet außerdem ein „Jobticket plus“ an, das die beteiligten Unternehmen mitfinanzieren, manche zu 100 Prozent. Innerhalb weniger Monate ist Zahl der Firmen, die bei diesem Angebot mitmachen, um 30 gestiegen.

