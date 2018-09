Prozess Wolbergs attackiert die Anklage Fünf Stunden lang schildert der angeklagte Oberbürgermeister seine Sicht der Dinge – und droht der Staatsanwaltschaft.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Der suspendierte Oberbürgermeister hatte am zweiten Prozesstag das Wort. Er nutzte es ausführlich. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Mit Spannung ist gestern das Eröffnungsstatement von Joachim Wolbergs vor dem Landgericht Regensburg erwartet worden. Rund fünf Stunden nahm sich der suspendierte Oberbürgermeister Zeit, um erstmals öffentlich darzustellen, was er in den über zwei Jahren, in denen gegen ihn ermittelt wurde, erleben musste. Er ging auch auf alle Vorwürfe ein, die ihm die Staatsanwaltschaft macht. Der gegenüber wurde der 47-Jährige jedoch mehrfach ausfallend laut und drohte sogar, weshalb die Anklagevertreterin Dr. Christine Ernstberger das Gericht schließlich zum Eingreifen aufforderte. „Ich wäre dankbar, wenn Herr Wolbergs von persönlichen Angriffen absehen würde.“ Vorsitzende Richterin Elke Escher zeigte Verständnis für Wolbergs.

Am Morgen hatte Escher zunächst einen Antrag der Verteidigung abgewehrt, in dem eine Einstellung des Verfahrens gefordert worden war, nachdem die Anklage bei ihrer Haltung blieb, die Tatvorwürfe weiter als Bestechung zu werten. Das Landgericht Regensburg hat das Hauptverfahren nur wegen Vorteilsannahme und -gewährung zugelassen. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft sei „allenfalls ein Verfahrensfehler, aber kein Verfahrenshindernis“, urteilte Escher.

„Will für ein Nachdenken sorgen“

Kurz nach neun Uhr begann Wolbergs mit seinen Ausführungen – diesmal vor vollen Zuschauerreihen. Er erzählte von seinen persönlichen Eindrücken, was er bei seiner Festnahme erlebte, wie es ihm in der Untersuchungshaft erging und was seine Familie seitdem durchleiden musste. „Ich will für ein Nachdenken sorgen. Die Menschen und die unabhängige Justiz haben ein Recht darauf, zu hören, was ich zu sagen habe.“

Die Wahlkampfspenden, der SSV Jahn, die Wohnungskäufe in einer Wohnanlage von BTT, die Kosten für Renovierungsarbeiten, eine geplante Nachverdichtung am Roten-Brach-Weg, der Sparkassenkredit für Volker Tretzel und die Vergabeentscheidung für das Nibelungenkasernenareal arbeitete er Stück für Stück ab. Er hatte viel zu kritisieren an der Ermittlungsarbeit, konnte aber selbst einige Sachverhalte nicht erhellen. Etwa, wenn er sagt, dass er von der E-Mail keine Kenntnis hatte, die der damalige SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Norbert Hartl an Bauträger Tretzel schickte und um Änderungswünsche für die zweite Ausschreibungvorlage für das Nibelungenkasernenareal bat. „Ich habe zu dieser Zeit jeden Tag 150 bis 200 Mails bekommen. Zu den unwichtigsten gehörten die von Herrn Hartl.“ Er ergänzte, dass sein E-Mail-Account von seinem Büro bearbeitet wurde.

Oder zum Kauf der Eigentumswohnung seiner Mutter, die ihm die Anklage als persönlichen Vorteil auslegt. „Es hat mich Null interessiert, als der Notar das alles runtergerattert hat.“ Er habe deshalb überlesen, dass der Ausbau durch den Eigentümer erfolge und der Preis um weitere 1400 Euro gesenkt worden war. „Ich bin davon ausgegangen, dass der Rabatt wegen des Reservierungszeitpunktes gewährt wurde.“ Und im Zusammenhang mit der Pächterwohnung in der Alten Mälzerei sei ihm eine Rechnung durchgerutscht. Es habe, hebt das suspendierte Stadtoberhaupt deutlich hervor, zwar kleinere Fehler seinerseits gegeben, aber daraus könne kein Zusammenhang zwischen den Wahlkampfspenden von Tretzel, dessen Engagement für den SSV Jahn und der Vergabe des Nibelungenkasernenareals abgeleitet werden. Die Staatsanwaltschaft sieht das allerdings anders.

Antrag zur Telefonüberwachung

Ab Montag beginnt die Beweisaufnahme zum SSV Jahn Regensburg. Bis dahin muss das Gericht aber noch eine wichtige Frage klären: Darf die Telefonüberwachung der vier Angeklagten in die Beweisaufnahme eingeführt werden? Tretzels Verteidiger Florian Ufer hat gestern den Antrag gestellt, die aufgezeichneten Gespräche nicht zuzulassen. Er begründete dies unter anderem mit privaten Gesprächen, die nicht gelöscht worden waren.

