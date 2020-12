Anzeige

Corona 87-Jährige: Einsamer Geburtstag im Heim Weil sie ihre Oma nicht besuchen durfte, klagte eine Familie gegen das Schwandorfer Landratsamt. Recht bekam sie nicht.

Von Dr. Christian Eckl

Mail an die Redaktion Eine verordnete Quarantäne kann irgendwann aufs Gemüt schlagen. Einer 87-Jährigen wurde in einem Altersheim im Landkreis Schwandorf der Besuch ihrer Kinder, Enkel und Urenkel zum Geburtstag untersagt. Foto: Bodo Marks/dpa

Schwandorf.Es ist eine Zwickmühle für den Gesetzgeber: Nachweislich sterben ältere Menschen am häufigsten an einer Corona-Infektion. Fast 90 Prozent der bisher Verstorbenen waren älter als 70 Jahren, wie das RKI in seinem Situationsbericht vom 24. November schrieb. Und doch: Viele Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt verstehen nicht, wenn sie die Familie nicht mehr sehen können. So ging es auch einer 87-Jährigen, die in einem Altersheim im Kreis Schwandorf versorgt wird. Ihren Angehörigen zerriss es das Herz: Die Mutter, Oma und Uroma musste allein ihren Geburtstag feiern, nur eine Pflegeschwester war anwesend. Die Familie zog gegen das Landratsamt vor Gericht.

