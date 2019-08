Anzeige

Abschied Bei Lear gehen die Lichter aus Der Sitzhersteller stellt die Produktion in Wackersdorf Ende August ein. Hausherr BMW übernimmt die Produktionshalle.

Von Reinhold Willfurth

Mail an die Redaktion Bitterer Abschied: Betriebsratsvorsitzender Steve Johnson zeigt ein Bild der Lear-Belegschaft aus besseren Zeiten. Foto: fu

Wackersdorf.Nach jahrelangem Hin und Her schließt der Sitzhersteller im Innovationspark Wackersdorf endgültig seine Pforten und verlagert seine Produktion ins tschechische Tachau (Tachov). In diesen Tagen demontiert eine Rumpfmannschaft die letzten Maschinen und übergibt die Werkhalle anschließend an BMW. Der Autohersteller kann die freiwerdenden Kapazitäten gut gebrauchen.

„##### ########“ ### ###

### #### ########### ########### ### ######### ##### „#### ## ####“, ### #####, ### ######### #### ####### ### ######### ## ########### ########### ####### #### ### ########## ## ######## ##########. #### ############## ### ### ####### ### ############ ### ###, ### ############ ### ##### ######## ### ###### ###### ## ### ####-#### ## ###### ## ########. „#### #######“ ### ### ######### ##-########## #### #### ###### ###########: #### #### ## ########, ###### ######## ### ########### ## #### ## ######. ### „###### ############“ ### ########### ############## ### ###### ### ########## ############# ### #####: „## ### ######, ## #### ### ##### #######, ### ### ############ ## #####, #### ## ###“, ## #######. ## ###### #### ############# ###### ###### ###### ##########, ### #### ######## ### ### ########### ### ### ####### ### ############# ## ############### ##### ####### #####.

## ### ##### ### ###### ###, #### ### ############# ########## ### ### ### #####. #### ########### ### ########### ##### ############ ### ### ################, ### ### ############ ### ### ########### ######### ###, #### ############ ### ####### ### ##### ### #### ####### ######. ### #### ###### ### #### #########, #### ### ####### ########## ### ########### ### ################# ##### ## ###### ###. ### ############# ##### ### #### #### ### ### #########, ### ############ ### ######### #######, #### ### ########## ## ########### #### ###### ## ### ############ ##### #####. ### ################# ### ##### ### ######- ### ######-#### ########## ### ###########, ##### ###-######## #### ####### ### #################. ### ## ##### ### ########### ### ### ################ ### ### ########## ### ##########. #### #### #### ###### ### ########## ##### ### ############## ### ##################.

### ###### #### ##### ####### ##### ### ######### ### ########## ### ##############, ### ### ### ########### ### ##### #### ## ##### ### ### ##########. „## ### ###### ###### ##### ### #### ##### ### ### ## #### ######### ########“, ######## #### ### ############-####. ### ############ ## ### ###########, ### ### ### ###### ##### ###### ### ############### #####, ### #### ### #######, ### ########### „#### #######“. ### ####### ########### ##### ##### ##### ##### ##### #######. #### ############# ####, ### ##### ########### ####, ######## ## ############# ### ########## ###### ## ### #### ######## ######### #############.

##### ########### ##### #### ####

### ########### ### ######## ### ####### #### ####### ######## #### ### ### ############# #### ##### ########## ### ### ########### ############# ########. ### ### ##### ######## ###########. ### ##################### ####### ### ##### ###### ###### ### #### ########### ### ###### ############# ### „########### ###########“. ######## ###, #### ### ########## ##### ### ######## ## ######, #### #################### ### ### #### ######### ######, ### ########### ## #### #### ## ##########, ### ## #### ###### ###### #### ######## ###.

### ### ########## ### ### ### ##### ### ########### ### ###########, ### ###### ##### ####### ###### ## ######. „### ##### #############“, #### ######## #### #######. ## #### ########### ### ########## ##### #### ##### #######. #### #### ########## ### ### #######-########## ##### ### ####### #####. ## ########### ###### ##### ####### ################ ### ### ###### (#### ### ### #####, ### ## ###### #########), ### ###### ########### ###### ###. ###### ####### ### ### ###-###########, ### ########, ########. ### ####-##### ##### ######### ########## ### ### ##### ####### ############. #### ## ###### #### ##### #### ### ################ ############, ##### ### ###-######## ###.

#### ### ########## ##### ### ####.