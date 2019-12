Anzeige

Wirtschaft BMW: Mega-Investition in der Oberpfalz Der Autoriese will 2020 rund 71 Millionen Euro in sein Wackersdorfer Werk stecken. 3000 Mitarbeitern gibt das Sicherheit.

Von Martin Kellermeier und Christine Straßer

Merken

Mail an die Redaktion Im BMW Group Werk Wackersdorf werden unter anderem für mehrere Modelle die Cockpits gefertigt. Foto: Peter Gasch/BMW

Wackersdorf.Während allgemein große Verunsicherung und zahlreiche Umstrukturierungsprozesse die Automobilbranche dominieren, überrascht BMW mit einer kostspieligen Investition in der Oberpfalz: Der Autoriese will bereits im nächsten Jahr rund 71 Millionen Euro in sein Werk in Wackersdorf stecken. Die Mittelbayerische kennt die Projekte, die der Konzern nun rasch im Landkreis Schwandorf umsetzen will.

### ###### #### ### ######### #############, ####### #### ## ######### ####, ###### #### ## ### ################. ### #### ## ########### ##### #### ### ########## ## ### ############ ### ############## ################## ##### ###. ####### ###### #### ### ## #### ######## ### ### ###-, ###-, ###- ### ###-##### ### ######## ###########. ### ### ### #### ## ########### #### ###-######## ####### ##### ######## ### ### ####### ########.

## ###########, ## ### #### #### ########### ###########, ###### ####### #### ######## ### ####### ########## ######, ### #### ### ##### ########### ###### ### ### ##### ### ######## ###-####### ####### ##### ######. „### ##### ######## ####### ### #######“, ##### ##### ######### ### #################. ### ### ########### ############ #### ### ################ ## ########### ############ ### ########## ######. ##### ####### #### #### #### ################ ######, #### #### ####### ###### ###########.

################## #### #########

###### ########## ### #### #### ## ######### #### ## ### ###### ### ##################. #### ###### #### ####### ### ######## ## ### ######## ### ########-###### ### ########### ## ####### ###-########## ## ### ###### #### ##########. #### ####### ### #### ######## ####### ##### ####### ### ## ### #########.

## #### #### ### ##### ############# ####### ## ######, #### ### #### #### ##### ### ## ### ############# ######. ##### #### ### ########### ###########-####### ############. ###### #### #### ####### ########## ##### ############. „########### ### ### ########### ##### ################ ########“, ##### #####.

### ### ########### ### ### ## ########### #### ### ######### ######## ########### ###########. „### ############# ####### ### ########### ############# ### ##### ####“, ########### #####. ###### ###### ## ### ##### „######################## ### #####“. ### ##### ### ### ######## ## ###########, ### ########### ###### #### ######## #######. #### ############# ###### #### ##### #### ##### #########.

######## ##### ### ################# ### ################

### ### ######## ########### ### ### ############### #### ### ######### ############# ### ###### ######. „### ### ### ### ### ### ####### ###### ### ############ ##################“, ##### ############# ###### ###### (###). ### ######## ##### ### ### ################# ### ########## ###-####### ### ############ ######, ## #### ############ #### ### ## ###### ########### #####.

## ### ############# ### ########### ############## ## ##### ############## ##########, ####### #### ### ### ##### ####### ########## ### ### ############# #######. ### ########### ### ### ##### ### ######## ### ### ############### ### #########, ### ##### ###### ### ### ##### ######### ### ###. „### ############# ### ### ##### ## ### ####### ### #### #### ### ######### ###### ### #### ############# #### ## ###########. #### ### ## ### ######## #### ##### #######“, ##### ######.

#### ### ######### ########## ############ ### ######### ### ### #######. „######### #### ### #### #######, #### ### #### #### ## ########### #######. ### ### #### ######## ########“, ##### ####### ###### ####### (###). ##### ### ########### ##### ### ##### ########, #### ### ############# ## ######## ########### ############ ####. „### ###### ### ######, #### ### ### ############## ############## ### ### #### ## ####### ########## ######“, ## ### ####### ######### ### ################# ######.

################## #####

### ########## ############# ######## #### ####### ## #######. ########## ###### ##. #### ### ### #### ## ########### #####. ## ######## ### #### ### ######## ####### ### ###### ############ ### ### ######### ########. ###### ###### ### ### ########## #### ### ########## ##### ### #### ############## ######## ###. ########## ##### ### ##################. ### #### ## #### ### ######## ######## #### ############## ##### ############# ############### ### #### #########. ### ### ################## ##### ### ########## ################ ###. #### ### ##### ###### ##### ### ######### ############ ### ########## ### # #### ### ### ### ########## #### ##### #### ####, ####### #### #### ########. #### ##### #### ### #### #### ######## #### ### ####################.

##### ######### ### ### ############, ### ########## ## ##### ## ####### ########, ### ############## ### ### ##################. #### #### #### ## ### ### ##############. ####### ###### ### #### ######### #,## #### ## ### ############## ### ########### #######, ####### #### #### #### ### ########### ### ####.

####### ####### ### ### ######### ########## ##### ### ####!