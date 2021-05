Anzeige

Forstwirtschaft Generationenprojekt Wald In Burglengenfeld arbeitet die jüngste Revierleiterin der Staatsforsten. Ihr Wald muss für den Klimawandel gerüstet werden.

von Sarah Höger

Merken

Mail an die Redaktion Försterin Katharina Vogl und ihr Labradorrüde Lenz durchstreifen 2031 Hektar Wald. Foto: Sarah Höger

Burglengenfeld.Borkenkäfer rammeln in der Rammelkammer. Was schräg klingt, bereitet Katharina Vogl Sorge. Es bedeutet, dass sich die Käfer vermehren und der Wald der Försterin noch mehr in Gefahr ist. In die Rammelkammer, die im Fachsprech wirklich so heißt, locken die Borkenkäfermännchen die Weibchen und begatten sie. Von der Rammelkammer aus bohren die Weibchen dann die vermaledeiten Gänge, in die sie ihre Brut legen. Die Försterin muss wachsam sein, damit die Brut dort gar nicht erst entstehen kann.

#### ### #### ## ##### ### ### ##### ######### #### #### ###### #### ### ########### #############, ### #### ########### #### #### #############. ### ###### ######### #### ### ######## ### ############## ## ######### ##########, ### ####### ### ########## ####### ### ## ### ######### ##########.

### ### ##### #### #########

### #### ####### ### ### ### ###### ##########; ### ##### ######### ###### ##### ##### ##### #############. „### ### ##### ##########, #### ### ###### ### ############ #########“, #### ###. ### #### ### #### ### ###### ### ### ###########, ### ### #####, ### ########### – ### ### ### ###########, ### ### ##### ### ###### ###. ### ### ####, ### ### ## ##### ####### ### ################ ## ### ########## #############-######### #######. #### ########### ############# ### ############ ## ########### #### ### ### ### ### „#####“ ########, ### ### ### ########### ############# ###### #####.

##### ### ### #### ############### ########. ### #### ### ###### ########## ########, ########## ### ##### # ###### ### ########### ##### ### ##### ##### ## #### ######### ### ### ########### ############# ###########. ### ###### #### #### ## ####### ### ####### #########. ######### #### ##### ########## ####, #### ### ########### ############ ### ### ##### ######### #####. ## ### ########### ###### ###### ########### #### ####### ######, #### ### ####### ##### ## #### ########## ###### ### ##### ## ##### ######### ######### #####. ###### ###### #### ##### #### ###### #########.

####### #### #### ############ ######## ####, #### ### ######## ### ########## ### #### ######. ####, ## #### ## ##### ##########, ##### ### #### ### ####### ####### ### ########### #### ##########. „## #### ########## ####### ##### ### ###### ### ############ ######. ## ### #### ### #### ##### ######, ##### ########## ######## ### #### ### ########“, #### #### ### ###### ### ###### #### ############## #########.

########## ### ### ###### ########### ### ##### #############. ### ########### ###########, #### #### ######### ### ###### ### ##### ### #### ########, ### ##########, #### #### ### ########, #### ####. ### #### ###### #### ### ######### ######## ##### ## ### ########## ### ## ##### ######## ########## ###### ######## #### ### ##### ############ ########### ########. ######## ######: #### ###### ######### ########## #######.

## ####### #### ##### #### ## ###################### #### ### #######, ### ### ##### ##### ### ##########. ##### ###### ###### ### ###### ### ###### ### ### ###, ### ### ### ### ##### ### #### #####. „#### ##### #### ### ##############“, #### ### ##############. ### ### ### ###### #### ## #### ######### #####, ###### ## ####. #### ##### ### #### ### ###### ##### ## ### ####. #### ### ##, ### #### ### ### ##########, ### ##### ########### ## ######## ######### ###. ###### ####### #### #######, ### ##### ################# ### #######. „##### #### ### ###### #########. ### ######### ### ### ###########“, #### ####. ### ##### ### ####### ###### ### ######## ##. #### ### ##### ####### #####, ### ### ##### #######. #### ##### ##### ### ###. ###### ### ######## #### ########## ###########, ### #### #### ##### ## ##### ######, #### ####. #### ### ###### ##### ########## ###, ##### #### ######## ## ##### #########. ### ######## ##### ## ### #####, ####### ###### #### ##### #####. ##### ##### ###### ### ######### ### ### ## ###. „########## #### ##### ## #### ### ####### ######### ###“, #### #### ### ##########. #### ####### #### #### ###### #######: „####### #### ### #### ### ###### ### #### ## ### #####-#################“.

############ ##### #### ###

##### ### ############ ###### ### ########## #### ###### ###############, ### ###### ############## ###### ### ##### ##### ########### ######. ########## ###### ##### ## ##### #### ####### ############ ######### ######, ## ### #### ## #########: „##### ### ### ########## ######## #### #######“, #### ####. ###### ## #### ##### ### ### #########, ######## ## ###. ##### ## ##### ##### ## ##### #####, ####### ### ## #######. ##### ### ### ####### ## ##### #### ## ### ### ########### ############# ### #######. ### ### ########## #####, ###### #### ### ###### ##########. ### ######## #####, ##### ##### ### ##### ### ############ ## ### ###. „##### ###### #### ### ########### ######### ### ### ### ########, ##### ######### ### #### ########## #-#####“, #### ###. ### ###### ### ### ###, ### ### ########## ############## ### ### ## ####. ###### #### ### ####, ### ######## ######.

## ######## ## ############ „#####“ ###### #### ###### ### ### #########. „######, ### ### ### ####“, #### #### ### ######. ### ############## #### ### #### ### ## ##### ## ### ## ############## ### ###### ######. #### ###### ### #### ##### ########## – ### ### ############# ### ##### ##### ### ### „#####“. ### ########### ### ### ###### #### ############## ### ### ########## ### ##########. „###### ######## ##### ### #### #########, #### ### ### ##################### ### ## #### ##### ### ######“, ####### #### ### ####### #####.

##### ### ###### ### ###### ######, ### #### ### #### ##### ############. „## ####### ##### #### #### ###### ### ######“, ####### ####. ######## ### ###### ### #### ### ##### #### ##########. ########: ####### ### #### ####### ### ####### ## ########### #### ########. „##### ###### ##### ##### ####### ##########“, ####### ####. ### ###### #### ### ##### #########, #### #### ##### ###### ####### ### ## #### ######## #####.

### ###### ##### #### ## ############, ### ###### ####, ## ### ##### ######## #####, ########### ### ##### ######. ### ### ########### ### #### #### ##### ####. „### #### ###### ### ######## ######“, #### ### ############ ### ##### ### ########. „####, #############!“, #### ### ### ####### ## ### ###### ## ##### ####, ### ### ### #### ###### #### ### #### ######.