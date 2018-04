Zugverkehr Holmeier sorgt sich um die Servicestelle Der Bahnhof in Schwandorf dürfe nicht zur „Servicewüste“ werden. Er appeliert an die Bahn, den Schalter nicht zu schließen.

Die Servicestelle am Bahnsteig des Schwandorfer Bahnhofs soll nicht schließen, fordert Politiker Holmeier. Symbolfoto: dpa

Schwandorf.Der Bundestagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Karl Holmeier, appelliert an die Deutsche Bahn AG, die Servicestelle am Bahnsteig des Bahnhofs Schwandorf nicht zu schließen. Der Bahnhof dürfe für ältere Menschen und junge Familien nicht zur „Servicewüste“ werden.

In dem Schreiben des Abgeordneten an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, heißt es unter anderem: „Die Servicestelle am Bahnhof Schwandorf erfüllt viele wichtige Aufgaben. Von der Parkausweisvergabe über die Bedienung der Zugzielanlage bis hin zur Information der Fahrgäste bei Fahrplanabweichungen oder Verspätungen.“

Für die Fahrgäste der Bahn sei dies unerlässlich. Besonders zu erwähnen sei, dass sich gehbehinderte Menschen und Familien mit Kinderwägen an die Service-Angestellten wenden können, um Hilfe bei der Überwindung von Barrieren zu bekommen.

