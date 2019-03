Anzeige

Wirtschaft Horsch hilft bei Heiratsantrag im Feld Technik der Schwandorfer Maschinenbaufirma hat einem Landwirt aus Hahnbach bei seinem spektakulären Antrag geholfen.

von Anna-Maria Ascherl

Mail an die Redaktion Landwirt Florian Weiß aus Hahnbach hat seinen Heiratsantrag ins Feld gesät und damit für Aufsehen gesorgt. Foto: Thilo Hierstetter/dpa

Schwandorf.„Mogst mi heiran?“ Diese Frage hat Landwirt Florian Weiß aus Hahnbach (Kreis Amberg-Sulzbach) seiner Freundin Nadine nicht einfach so gestellt. Nein, er hat sich viel Mühe gegeben und die Frage aller Fragen in ein Feld gesät. In ein Gerstenfeld, um genau zu sein. Wie er das gemacht hat?

Der 24-Jährige hatte Hilfe von seiner Schwester. Sie arbeitet bei der Horsch Maschinen GmbH in Schwandorf. Über sie hat der Landwirt mitbekommen, dass Horsch an einer Technik namens RowControl arbeitet, teilt Horsch auf Anfrage der Mittelbayerischen mit.

Gesät wurde der Antrag mit einer Maschine Pronto DC. Diese war mit RowControl ausgestattet, mit der man jede einzelne Saatreihe (also alle 15 cm) nach Bedarf an- und abschalten kann. Normalerweise werden mit dieser Technik keine Heiratsanträge ins Feld gesät, sondern sie wird dafür verwendet, um zum Beispiel Überlappungen in der Aussaat zu vermeiden. Laut Horsch hielt sich der Aufwand der Säaktion in Grenzen, denn das Ziel der Technik ist, „dass sie jeder Landwirt möglichst einfach bedienen kann.“

So eine Aktion ist die absolute Ausnahme, teilt Horsch mit. „Aber da Horsch immer für alles offen ist und auch ausgefallene Ideen liebt, waren wir hier sofort dabei.“

Nadine sagte übrigens Ja. Die Hochzeit soll im Oktober stattfinden:

