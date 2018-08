Polizei Mann stirbt offenbar an Schussverletzung In Nittenau sackt der Beifahrer in einem Auto plötzlich zusammen. Der Regensburger stirbt. Polizei geht von einem Schuss aus.

Mail an die Redaktion In Nittenau sackte ein 47-jähriger Beifahrer plötzlich zusammen. Kurz darauf war er tot. Das Ziel wäre der Flugplatz in Nittenau gewesen. Hier fand ein Autorennen statt. Foto: Ahrens

Nittenau.Der Automobil-Slalom in Nittenau war ihr Ziel: Dort wollten ein 61-jähriger Mann aus Regensburg und dessen 47-jähriger Beifahrer eigentlich starten. Doch so weit kam es nicht. Auf der Fahrt zu dem Rennen, kurz vor Nittenau, machte es einen lauten Schlag. Die Fensterscheibe der Beifahrertür zersplitterte. Der Beifahrer sackte zusammen – kurz darauf war er tot.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Projektil den Beifahrer getroffen haben könnte. Genauere Erkenntnisse dazu solle eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen, die für den heutigen Montag terminiert wurde. Wann genau ein Ergebnis vorliegen wird, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. Nur so viel: Das Hauptaugenmerk liege nun auf den Jägern in der Region. Polizeisprecher Albert Brück sagte: „Es hat in diesem Bereich eine Jagd stattgefunden.“ Wie viele Jäger nun genau überprüft werden, wollte der Sprecher des Polizeipräsidiums in Regensburg auf Anfrage nicht mitteilen. Klar sei, dass es bei dem Beifahrer zu einer Wunde gekommen sei, die einen Einschuss vermuten lasse. Wo genau der 47-jährige Beifahrer getroffen wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.

Noch unklare Situation

Verschiedene Gutachter seien nun in die Ermittlungen eingebunden, sagte Polizeisprecher Brück. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt in alle Richtungen. Den Schwerpunkt bilden dabei aktuell Überprüfungen bei Jägern, die am Sonntagvormittag im Umfeld von Nittenau eine Jagd durchgeführt haben, teilte das Polizeipräsidium in Regensburg mit. Die Ermittlungen würden in enger Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Amberg auf Hochtouren laufen.

Derzeit sind die Fachkommissariate – K1 Todesfallermittlungen und Spurensicherung damit befasst, die Umstände des Todesfalles aufzuklären. Aufgrund der bisher unklaren Situation haben die Amberger Ermittler zudem einen Schusssachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Um sich von der Örtlichkeit, an der nach Angaben des Fahrers die Scheibe zerbarst, ein Bild machen zu können, war zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Den Sachverhalt schilderte die Polizei in einer Pressemitteilung so: Am Sonntagvormittag zerbarst an einem Kia, der auf der Bundesstraße 16 von Regensburg in Richtung Nittenau fuhr, die Scheibe der Beifahrertüre und der Beifahrer sackte zusammen. Kreisbrandmeister Armin Jehl war mit mehreren Feuerwehrkameraden bei dem Einsatz vor Ort. Er sagte: „Die Scheibe des Autos war weg, komplett zersplittert.“ Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg davon aus, dass der Mann von einem Projektil getroffen wurde.

Um Beifahrer gekümmert

Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Regensburg mit einem 47-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Regensburg, mit seinem Pkw die B 16 von Regensburg aus kommend in Richtung Nittenau. Kurz vor Nittenau zerbarst plötzlich die Scheibe der Beifahrertüre und der Beifahrer sackte zusammen. Der 61-jährige Fahrer fuhr bei der nächsten Gelegenheit an der Anschlussstelle Nittenau ab und kümmerte sich unweit des Feuerwehrhauses in Bergham um den Beifahrer. Trotz einer umgehenden Information des Rettungsdienstes verstarb der 47-Jährige an der Anhaltestelle im Ortsteil Bergham.

Zu dem Einsatz wurde auch die Feuerwehr Bergham gerufen, die vor Ort den Bereich um das Fahrzeug absicherte. Kreisbrandmeister Armin Jehl sagte: „Ein Notarzt eilte von einem anderen Einsatz herbei. Die Feuerwehr sicherte vor Ort ab und halb bei der Spurensicherung auf der B16 mit.“ Für die Einsatzkräfte sei es kein alltäglicher Einsatz gewesen.

„Das ist ein ganz tragischer Vorfall.“ Karl Bley, Bürgermeister der Stadt Nittenau



Nittenaus Bürgermeister Karl Bley sprach von einem „ganz tragischen Vorfall“, der sich am Sonntag ereignet habe. Einen ähnlichen Fall habe es in Nittenau noch nicht gegeben. Die Nachricht über das tödliche Unglück habe sich in der Stadt wie ein Lauffeuer verbreitet. „Unter den Automobilsportlern hat dies zu großer Betroffenheit geführt.“

Jagdverband bedauert das Unglück

Der Vorsitzende des Bezirksverbands des Bayerischen Jagdverbands (BJV) und CSU-Landtagsabgeordnete Alexander Flierl äußerte sein Bedauern über den Vorfall. Dem Jagdverband sei es wichtig, die weiteren Entwicklungen transparent zu begleiten. Aufgrund der derzeitigen Informationslage sei es noch zu früh, um über den genauen Unfallhergang zu spekulieren, sagte Flierl. Es gelte, die Ermittlungen abzuwarten.

Die Jäger in der Oberpfalz nahm der Bezirksvorsitzende vor einer pauschalen Verurteilung in Schutz. „In unserer Region hat sich in der letzten Zeit glücklicherweise keine ähnliche Tragödie ereignet.“ Der Sicherheitsaspekt spiele bei der Jägerausbildung eine zentrale Rolle. Es gebe verschiedene Vorschriften, die den Jägern regelmäßig nähergebracht werden. So müssten bei der Jagd Schussbereiche eingehalten werden. Auch dem Kugelfang komme großer Stellenwert zu. „Der vorsichtige und umsichtige Umgang mit Schusswaffen ist für einen Jäger elementar“, sagt Flierl. Er selbst ist Jagdpächter und seit 18 Jahren aktiver Jäger.

