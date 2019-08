Anzeige

Wechsel Neues Team knüpft Natur-Netzwerk weiter Ostbayerns Biotope retten, indem man sie kauft: Das bleibt Ziel des Vereins VSL – jetzt mit Cäcilia Kastl-Meier an der Spitze

Von Martina Hutzler

Cäcilia Kastl-Meier (Mitte) ist neue Vorsitzende des VSL. Bauen kann sie auf die Mitglieder der alten und Vorstandschaft: (v. li.) Prof. Werner Schuler, Norbert Dirscherl, Robert Herles, Marita Schnitzler-Fetsch, Peter Hausbeck, Bernhard Frank und Konrad Bierlmeier.

Schwarzenfeld.Einer der größten Naturschutzverbände der Oberpfalz hat die Weichen neu gestellt: Cäcilia Kastl-Meier leitet jetzt den „Verein zum Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile in der Oberpfalz“, kurz VSL, der in Ostbayern fast 500 Hektar Biotope besitzt. Peter Hausbeck, der den VSL vor 42 Jahren gegründet, und ihn seither geleitet hat, gab dieses Amt jüngst ab. Die Aussichten für Natur und Landschaft sieht er durchwachsen.

Die Wertschätzung für den Naturschutz sei ja durchaus gestiegen, so Hausbeck. Als er und Gleichgesinnte den Verein 1977 gründeten, „ist man noch dumm angeschaut worden“. Mittlerweile werde zum Glück bereits den Kindern in der Schule vermittelt, wie wertvoll eine intakte Natur ist. „Aber die Grundgefahr besteht nach wie vor darin, dass wir eine industrialisierte Landwirtschaft subventionieren“ , urteilt der pensionierte Richter. Dringend nötig wäre, die Subventionen umzulenken auf Leistungen etwa für den Natur- und Gewässerschutz oder die Landschaftspflege, fordert er.

Ziel des Vereins ist es seit jeher, zu retten, was in der Agrarlandschaft noch zu retten ist, und zwar durch Kauf. Nur so seien Magerrasen, Feuchtwiesen, Niedermoore und andere selten gewordene Lebensräume dauerhaft geschützt, sind sich Hausbeck und seine Nachfolgerin Cäcilia Kastl-Meier einig.

Natur beruflich und privat

Die 58-Jährige, seit mehreren Jahren schon VSL-Vorstandsmitglied, ist beruflich in der Umweltabteilung der US-Armee in Grafenwöhr tätig. Ihr privates Interesse für die Natur spiegelt sich unter anderem in ihrer Ausbildung zur Geopark-Rangerin für den Geopark Bayern-Böhmen wider. Beim VSL wird nun in erster Linie sie die Grundstücksverhandlungen führen.

Die seien derzeit schwierig, bedauert ihr Vorgänger Hausbeck: „Es sind sowieso nur noch wenige Flächen im Angebot. Und der Preisanstieg war in den letzten Jahren unglaublich.“ Dennoch bleibe es Vereinsziel, „mit Trittsteinen und grünen Oasen ein Netzwerk für die Natur zu schaffen“.

Ehrentitel für Hausbeck

Das ist in den Landkreisen Schwandorf und Amberg schon vielerorts gelungen: beispielsweise im Kulzer Moos bei Winklarn, wo der Verein mit EU-Leader-Förderung auch ein großes Renaturierungsprojekt stemmte, oder auf artenreichen Wiesen und Magerrasen im Raum Schönsee und im Großraum Amberg. Eine Gemeinschaftsleistung vieler, betonte Hausbeck in seiner mit Standing Ovations bedachten Abschiedsrede als Vorsitzender. Dennoch sei das stete Wachstum des VSL-Biotopverbunds in erster Linie sein Verdienst, befanden die Mitglieder – und ernannten Hausbeck einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.