Ermittlungen Schwandorferin lag tot in ihrer Wohnung Ein Angehöriger der Toten hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten haben am Tatort den Ehemann des Opfers festgenommen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Schwandorfer Polizei fand am Donnerstagnachmittag eine tote Frau in einem Zweifamilienhaus in der Lindenstraße. Foto: Dietmar Zwick

Schwandorf.Was hat sich am Donnerstag in dem schmucken Zweifamilienhaus an der Lindenstraße abgespielt? Was führte zum Tod der 65-jährigen Schwandorferin, von dem die Polizei telefonisch benachrichtigt wurde? Das sind die Fragen, denen die Ermittler von der Kriminalpolizei Amberg nachgehen müssen. Sie tun es seit den Nachmittagsstunden vor Ort: In allen drei Stockwerken des Wohnhauses brennt Licht. Im ersten Stock sind die Rollläden heruntergelassen, zur Straßenfront hin. Was ist passiert? Eine Familientragödie, ein Streit, der irgendwie ausgeartet ist?

Noch jede Menge Arbeit

Klar ist an diesem Abend erst einmal nur eines: Auf die Kripobeamten wartet noch jede Menge Arbeit, nicht nur in dem Zweifamilienhaus. „Die polizeilichen Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, bestätigt Kriminalhauptkommissar Dietmar Winterberg, Pressesprecher am Polizeipräsidium Regensburg, der eigens zum Ort des Geschehens gefahren ist.

Gegen 16 Uhr war bei der Polizei der Telefonanruf eines Angehörigen eingegangen, dass sich in dem Wohnhaus an der Lindenstraße eine Tote befinde. Die Beamten der Polizeiinspektion Schwandorf, die umgehend zum Einsatzort beordert wurden, konnten diese Angaben nur bestätigen: In dem Gebäude entdeckten sie eine 65-Jährige, die augenscheinlich Opfer einer Gewalttat geworden war. Der 58-jährige Ehemann, der sich noch in der Wohnung aufhielt, wurde wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt vorläufig festgenommen. Er leistete keinen Widerstand und war nach Angaben von Polizeisprecher Winterberg äußerlich unverletzt, musste allerdings medizinisch betreut werden.

Noch am Nachmittag übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Amberg in den Lindenstraße die Ermittlungen. Spezialisten von der Spurensicherung untersuchten die Wohnräume nach möglichen Tatspuren; Ermittler des Fachkommissariates K 1 führten zeitnah die ersten Befragungen und Vernehmungen durch. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Amberg kam ebenfalls zum Tatort und verschaffte sich ein Bild von der Situation.

Mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren machte die Polizei weder nähere Angaben zum Tatablauf noch zur Todesursache oder auch einem möglichen Tatmotiv. Auf Nachfrage der MZ war lediglich noch zu erfahren, dass sich die Frau wohl schon einige Zeit tot in der Wohnung befunden hatte. Wie lange, kann eventuell erst im Rahmen einer Obduktion geklärt werden.

Sohn wohnte im Obergeschoss

Nach den Worten des Polizeisprechers bewohnte das Ehepaar das Erdgeschoss sowie den ersten Stock des Zweifamilienhauses. Im Dachgeschoss wohnte außerdem noch der Sohn der beiden, zu dem inzwischen Kontakt hergestellt wurde. Ob er nähere Angaben zu der Gewalttat machen kann, werden nach Angaben Winterbergs erst die Befragungen durch die Polizei ergeben.

Die Entscheidung, ob gegen den tatverdächtigen Ehemann Haftantrag gestellt wird, trifft die Staatsanwaltschaft Amberg nach Polizeiangaben am Freitag, 23. Februar.

Mehr aus dem Landkreis Schwandorf lesen Sie hier..