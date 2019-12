Anzeige

Fahndung Suche nach der Vermissten geht weiter Von einer 55-Jährigen fehlt jede Spur. Die Polizei durchkämmte Oberlangau (Kreis Schwandorf). Dort wird weiter gesucht.

Mail an die Redaktion In Oberlangau hat die Polizei am Dienstag nach Andrea Scherr gesucht. Ohne Erfolg. Foto: Gohlke

Obeviechtach.Seit dem 1. Dezember sucht die Polizei nach der vermissten Andrea Scherr aus Vohenstrauß. Sie wurde an diesem Tag, zuletzt gegen Mittag, von einer Bekannten im Vohenstraußer Ortsteil Oberlind gesehen. Nach Auskunft der Polizei könnte sich die 55-Jährige wegen einer Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden.

Bisher fehlt von Scherr jede Spur. Auch eine Suchaktion um ein ehemaliges Wohnhaus der Familie Scherr in Oberlangau bei Oberviechtach blieb am Dienstag erfolglos.

Im Einsatz waren neben der PI Vohenstrauß auch eine geschlossene Polizeieinheit aus Weiden, ein Personensuchhund und ein Polizeihubschrauber, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Die Suche werde am Mittwoch fortgesetzt, vermutlich mit Polizeipferden. Der Grund dafür sei, dass es in diesem Gebiet viele Reit- und Wanderwege gebe. Die Vermisste habe sich regelmäßig in dieser Gegend aufgehalten.

Auch in Tschechien wird seit langem gesucht, teilt der Polizeisprecher mit. Das gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei in Petrovice und Schwandorf ist in die Fahndung eingebunden.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise

Da bisher jede Spur der Vermissten fehlt und auch das Auto, mit dem Andrea Scherr wohl unterwegs war, noch nicht aufgefunden wurde, hofft die Polizei weiter auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Laut Polizeisprecher sind seit Beginn der Öffentlichkeitsfahndung erst fünf Hinweise eingegangen. Er bitte „ganz dringend“ darum, jeden Hinweis, sei er auch noch so klein, an die Kripo Weiden unter der Telefonnummer (09 61) 40 12 91 weiterzugeben.

So wird die Vermisste beschrieben

Andrea Scherr ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt etwa 75 Kilogramm, hat blonde Haare und ist Brillenträgerin. Sie hat eine große Narbe am linken Schlüsselbein. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Steppjacke, blaue Jeans sowie eine Mütze mit Fellimitat und Bommeln. Sie ist möglicherweise mit einem grauen Renault Modus mit dem amtlichen Kennzeichen SAD-RA 828 unterwegs.

