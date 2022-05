Bundesliga Bayern wohl an Liverpools Mané interessiert So berichtet der Sender Sky. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2023. Verhandlungen soll es noch nicht gegeben haben.

Mail an die Redaktion Sadio Mane (l) vom FC Liverpool und Aaron Lennon vom FC Burnley in Aktion. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa/Archivbild

München.Der FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge an der Verpflichtung von Sadio Mané vom englischen Fußballclub FC Liverpool interessiert sein. Wie der TV-Sender Sky am Montag online berichtete, soll Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende auf Mallorca mit dem Berater des Stürmers über den Senegalesen gesprochen haben. Verhandlungen mit dem Tabellenzweiten der Premier League soll es noch nicht gegeben haben.

Der 30-jährige Manè hat beim Champions-League-Finalisten von Trainer Jürgen Klopp noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister könnte Mané dem Bericht zufolge Serge Gnabry ersetzen, bei dem die Gespräche über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags ins Stocken gekommen sein sollen.

Salihamidzic hatte kürzlich zu möglichen Transfers im Sommer gesagt: „Lassen wir uns überraschen. Wir müssen sehen, was möglich ist. Wir wollen kreativ sein und haben Ideen.“ (dpa)