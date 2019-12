Skispringen Deutsche Springer überzeugen in Quali Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben zum Vierschanzentournee-Auftakt starke Sprünge gezeigt.

Stefan Kraft, Skispringer aus Österreich, gewann die Qualifikation. Archivfoto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf.Der 27 Jahre alte Leyhe als Dritter, der ein Jahr ältere Eisenbichler als Fünfter und der 26-jährige Geiger auf Rang sechs präsentierten sich am Samstag in der Qualifikation in Oberstdorf in starker Verfassung. Damit machten sie den deutschen Fans Hoffnung.

Der weiteste Satz vor 15 500 Zuschauern an der Schattenbergschanze gelang dem Österreicher Stefan Kraft, der nach 136 Metern landete und die Qualifikation gewann.

Neben Geiger, Eisenbichler und Leyhe sicherten sich aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher auch Constantin Schmid, Pius Paschke, Martin Hamann, Luca Roth, Moritz Baer und Philipp Raimund ihren Startplatz für den Wettkampf an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Der frühere Top-Athlet Richard Freitag schied dagegen nach einem enttäuschenden Sprung aus.

