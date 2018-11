Technik Der Wintersport wird digital Der Skifahrer nutzt das Internet mehr als andere Urlauber. Das Angebot im Netz ist allerdings nicht immer up to date.

Von Stefan Gruber

Mail an die Redaktion Das Smartphone gehört für viele Wintersportler zu den Standard-Accessoires eines Skitags. Spezielle Apps wie der Ski amadé Guide bietet Pistenpläne und Informationen zur Wetter- und Schneelage. Foto: Ski amadé/

Regensburg.Siri ist schlau und Alexa weiß alles. Fast. Die Frage nach dem Wochenendwetter in Bodenmais beantworten die elektronischen Sprachassistenten von Apple und Google prompt. „Leicht bewölkt, zwei Grad, nachmittags vereinzelt Schauer.“ Wer allerdings Auskunft über die Pistenverhältnisse am Großen Arber, am Hohen Bogen oder am Voithenberg bei Furth erhalten will, muss sich mit einem virtuellen Stirnrunzeln aus dem Off oder einem lapidaren „Das ist eine interessante Frage“ begnügen. Die Künstliche Intelligenz greift zwar zusehends Raum in unserem Alltag, noch bleibt aber Luft nach oben.

##### ### ###### ### ############## ########## ### ### ###############. #### ###### #### ##### ### ###### ######## ##### ########## #### ######, ## ########## ### ###########, ### ###### ### ### ####### ###### ## #é#### ###########. ## ######### ### ######### ########## ### ##### ######### ####### ## #####, ###### ###### #######, ### ############### ### ####### ############ ####. „### ###### ### ###### #### ##### ###########, #### ### ## ####### ### ###### ####### ### ####### ####### ### ############# ##“, ######## ## ###### ### ########## ### ######### ########## ## ##########.

########### ## ######## ######

### ######### ######## #### ## #######, ### ########### ##### ## ##### ########. ###### ###### ### ##### ####’# ################## ######### ### ################# ### ######: „#### ### ## ##### ###### ##### ######## #### ############, #### ###### ### ####### ## #########, ### #### ##### ######, ### ####### ### ### ###### ######### ######.“ ### #####? ### ########### ####### ###### #### ####### ######, ## ######## #### ############ ### #######, ### ### ### ##### ######## ### ###### ##### ########## ###### ## ########. #### #### ##### ### ### ########## ### ##- ### ##-########. „#### ## ####### ### ########## ########### #### ### ### ########### ###### ### ##### ### #########“, #### ######. ### ### ################### #### ##### ######### ####, ### ### #########.

######## #### ### ### ######### ######## ### ###. „### #########“ ### #######. ##### ### ########### ########. #### ### #### ######## ########-####, #### ### ### ### ### ####### ## ######. #### #### ## ### ############# ### ##### ######## ##### ### ###### ### #### ### ###### ####? ############# #### #######, ######### ##### ########, ## ###### ### ###. ######## #### ## #######, #### ### ### ####é #####. ### ################### ########### ### ############, ### ### ##### ### ### ####### ##### ######### ### ##### ### ## ###### ############ ######## ###### #### #########.

########## ###### ######

„### ###### #### ##### ####### #### ### ##### ########, ############ ### ### ######“, ###### ######. ### ######## #### ##### ##### #########. #################### ######### ### ### ### ##########. ### ####-######### ####### ### ### ######## ########## ######, #### ############# ########## #### – ### ########## ###### – ############ ### ##### #########. ### ##### ##### ##### #### ##### ### ###########. „### ######### #### ##### ####### #########“, #### ####### #######, ######## ### #####-########. „### #### ## ### ######## ###### ####### ### ###### ##### ### ### ### ########## ### ######.“ #### ### ######-########## ### #######.

#############, ### ####### ### ##########, ##########, ########## ### ################ #### ####### ########, ### ### #### ####### ########### ######. ### ####### ##### #### ##### ######, ### ####### ###### ########, ### ##### ##########. #### ####### ##### ### ####### #########. ### ###### #### ####### #### ###### #########, ### #### ### ##### ###### ### ###### #### ##### ##### #######. ### ## ####### ############ ### ### ##########, ### ###### ###### ### ### ########### ########### #### ## ### ######-#######, ######### ### ### ################ ### #### ########## #####. ### #### #### #### ########### ######.

##### #### #### ############# ### ### ###########?

### ############### ########## ###### ### ########### ### ### ####### ####### ##### ###. „### ###### ### ###-####### #### ### #### #######“, #### ######### ##########, ########## ### #######, ### ########### ########## ### ################. ##### ####### ### ############ ### ##### ### ###### ############ ###### ### ########## (####) ### ########. ##### ### ##### ####### ### ####### #######, ###### #### #### #########. „#### ##### ### ###### ########“, #### ##### #######, ### ######## ### ######## ######### ##########. „### ## ######## ### ## #######, ### #### ### ####### ## #########, ### ###### ############ ##### ##########.“

#### ### ### ############# ### ##### #### #######? ### ####### ### ## ########### ###### ##### ######## #########. ## ### ########### ##### ### ###### ##### ### ############ ### ###### ########, #####-########### ######## ### ######, ### ########## ####### #### ######. ## ######, ##### ######## ###### ### #####. ######## #### – ######### – ######. ## ##### ### #### ### ########## ######, ###### #####.

