Lebensstil Essen im digitalen Zeitalter Die 6. Bayerischen Ernährungstage informieren von 27. Juni bis 13. Juli über digitale Helfer rund um Ernährung und Bewegung.

Mail an die Redaktion Eine App hat dieser Frau bei der Zubereitung bzw. Zusammenstellung ihres Smoothies geholfen. Foto: Shutterstock/Dima Sidelnikov

München.Food Blogs, digitale Fitness-Tracker, Apps, die bei der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung unterstützen oder Kühlschränke, die anzeigen, welche Lebensmittel fehlen: Die Digitalisierung hat längst unseren Alltag erreicht, auch wenn es um die Themen Ernährung und Gesundheit geht. Gleichzeitig hat auch die Auseinandersetzung mit Ernährung deutlich zugenommen.

Immer mehr Leute befassen sich bewusst damit, welche Lebensmittel sie konsumieren, wo sie einkaufen und wie sie kochen. Vom Konsum ausschließlich regionaler und saisonaler Lebensmittel, über fleischfreie Kost bis hin zu Fitness-, Low-Carb- oder Paleo-Ernährung gibt es eine kaum überschaubare Vielzahl an Trends. Egal, für welche Art der Ernährung man sich entscheidet: Digitale Helfer können bei der Information über Lebensmittel, der Alltagsgestaltung und einem gesundheitsförderlichen Lebensstil unterstützen. Sie helfen dabei, sich ausgewogener zu ernähren, nachhaltiger mit Lebensmitteln umzugehen, mehr Bewegung in den Tagesablauf zu integrieren oder sich besser zu organisieren.

Erlebnistag in München

Am Samstag, 29. Juni lädt das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den Schmuckhof (Ludwigstraße 2, München) ein. Besucher haben am Erlebnistag die Gelegenheit, digitale Anwendungen im Ernährungs- und Bewegungsbereich kennenzulernen und auszuprobieren. Von 10 bis 18 Uhr ist der digitale Marktplatz der Ernährung für Groß und Klein geöffnet. Es warten regionale Schmankerl, Mitmachaktionen und virtuelle Erlebnisse für die ganze Familie. Highlights sind beispielsweise Livevorführungen eines 3-D-Foodprinters mit Verkostung, der Film „Wunderpille Bewegung – eine faszinierende 360°/3D Reise in den Körper“, den die Besucher auf Virtual-Reality-Brillen anschauen können, eine digitale Schnitzeljagd oder ein Sinnesparcours mit „Genussinseln“.

Tipps und Vorführungen, wie etwa zu den Themen „Gerichte fürs Büro und unterwegs“ oder „Aufklärung über Lebensmittelverschwendung“ ergänzen das Programm ebenso, wie ein großes Angebot für Kinder mit Hüpfburg, Kinderschminken und Figurentheater. Im Rahmen der Bühnenshow, die Radio Arabella moderiert, erzählt Gast Anni-Friesinger-Postma, worauf sie beim Essen für sich und ihre Kinder Wert legt, was für sie einen gesunden Lebensstil ausmacht und welche digitalen Helfer sie im Alltag nutzt. Zudem gibt es eine Autogrammstunde mit der dreifachen Olympiasiegerin, die den Erlebnistag mit einem Rundgang beginnen wird.

Zwei Tage vor dem Erlebnistag, bereits am 27. Juni, bildet das Symposium den Auftakt der 6. Bayerischen Ernährungstage. Staatsministerin Michaela Kaniber wird die Veranstaltung eröffnen. Gemäß des Mottos „Richtig gut essen – Digital ist real“ dreht sich von 9.30 bis 17 Uhr alles um das Thema „Digitalisierung im Ernährungssektor“ und welche Auswirkungen damit verbunden sind. Dabei gehen Experten richtungsweisenden Fragen nach, wie etwa, ob digitale Anwendungen die Lebensmittelproduktion vereinfachen und das Ernährungsverhalten verbessern können. Weitere Fragestellungen, mit denen sich die hochkarätigen Referenten befassen, sind beispielsweise: Was haben Trends wie vegane Ernährung, Clean Eating und tierfreies „Fleisch“ mit der Digitalisierung zu tun? Welche Aufgaben hat das Personal in der digitalisierten Großküche von morgen und wie verändert sich dadurch die Team-Kommunikation? Welchen Nutzen hat technikunterstützte Ernährungsberatung? Das Symposium richtet sich an Akteure aus der Fachwelt, Multiplikatoren sowie Pressevertreter.

Bayernweiter Parcours

Von 1. bis 13. Juli laden die Bayerischen Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter dem Motto „Richtig gut essen – Digital ist real“ zum „Parcours der Digitalisierung“ ein. Berufstätige Erwachsene sowie junge Eltern und Familien erhalten die Möglichkeit, digitale Anwendungen zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils kennenzulernen und auszuprobieren. Ein digitaler Selbsttest zeigt, ob man zu den „Digital Natives“, den „Digital Immigrants“ oder zu den „Offlinern“ gehört.

Die Aktionstage Allgemeines: Von Donnerstag, 27. Juni bis Samstag, 13. Juli finden unter dem Motto „Richtig gut essen – Digital ist real“ die 6. Bayerischen Ernährungstage statt. Besucher erfahren wie digitale Helfer einen gesundheitsförderlichen Lebensstil unterstützen und zu mehr Genuss und Gelassenheit im Alltag beitragen können.

Regional: An den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten finden von Montag, 1. bis Samstag, 13. Juli bayernweite Aktionen statt. Sie laden zum „Parcours der Digitalisierung“ ein.

Abensberg: Das Amt für Ernährung Abensberg lädt Interessierte zu den 6. Bayerischen Ernährungstagen am Mittwoch, 3. und Donnerstag, 4. Juli von 10 bis 15 Uhr ins Einskaufszentrum Abensberg ein. Dabei dreht sich alles rund um die Digitalisierung in der Ernährung und Bewegung. Die Besucher erhalten die Möglichkeit, digitale Anwendungen zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils kennenzulernen und auszuprobieren.

Besucher können sich auch auf eine Zeitreise begeben und erfahren, wie die Digitalisierung das Einkaufsverhalten bereits verändert hat und künftig verändern wird. An verschiedenen Stationen stehen digitale Anwendungen aus dem Ernährungs- und Bewegungsbereich zum Testen bereit. Mit einer Virtual-Reality-Brille taucht der Besucher in den Körper ein und erlebt hautnah, wie sich tägliche Bewegung positiv auf die Körpervorgänge auswirkt. Den Schluss des Parcours bildet eine Checkliste, die darüber informiert, was hinsichtlich der Nutzung von Apps zu beachten ist.

