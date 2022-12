Landgasthof bei Ramspau Beim Lautenschlager in Karlstein hat Herzlichkeit Tradition von Kristina Hartung

Mail an die Redaktion Hervorragende Küche: Chefin Steffi Lautenschlager serviert vegetarische Kartoffel-Lauchkrusteln an Gemüseragout mit einem gemischtem Salatteller. Foto: Tino Lex

Karlstein.In dem Ausflugslokal in der Nähe von Regenstauf mit eigener Metzgerei kommen die Zutaten für die Heimatküche von nebenan.

Die Herbstsonne durchflutet an diesem Sonntag die traditionell-modern möblierte Wirtsstube. Das Fenster gibt den Blick auf den idyllischen Weiher frei, der sich glitzernd neben der großzügigen Biergartenwiese sonnt. Der Landgasthof Lautenschlager im Regenstaufer Ortsteil Karlstein ist um 11.30 Uhr bis auf den letzten Platz besetzt. Reservieren war eine gute Idee. Schon wegen des kleinen Täfelchens, das uns namentlich am Tisch willkommen heißt. Das aufmerksame Team hat an den Kinderstuhl gedacht, so dass wir uns gleich setzen können. Die Karte lockt mit Wildgerichten wie Hirschbraten und Klassikern wie Schnitzel Wiener Art.







Seit 1897 besteht der Landgasthof mit eigener Metzgerei. Was hier auf den Tisch kommt, ist hausgemacht. Regionalität ist selbstverständlich für Wolfgang Lautenschlager. Der Koch und Metzgermeister übernahm den Betrieb 2005 von seinen Eltern und führt ihn mit seiner Frau Stefanie, die aus dem Hotelfach kommt, in die Zukunft. Ob Wild- oder Fischwochen, ob Schlachtschüssel oder Geräuchertes: „Bei uns kommt alles aus der nächsten Umgebung“, sagt der Chef.

Exzellent abgeschmeckt

Wir entscheiden uns für eine Kürbiscremesuppe als Vorspeise, zwei Kinderportionen Pommes, den Rehbraten und eine Viertel Ente. Kaum bestellt, wird die üppig garnierte Suppe aufgetragen. Unter Lauchzwiebelringen und Schnittlauchröllchen verbergen sich kleine Croutons und Kürbiskerne als knusprige Überraschung. Die würzige Suppe ist in ihrer Vielfalt an Aromen und Texturen ein optimaler Auftakt für das Menü. Zeitgleich mit den Pommes für die Kinder kommt in einer verlockenden Duftwolke die Ente mit Reiberknödeln, Blaukraut und gemischtem Salat auf den Tisch. Sie ist knusprig und saftig zugleich. Für den fluffig-lockeren Knödel bietet die Chefin genau zur rechten Zeit einen Nachschlag an Sauce an. Das butterweiche Reh wird mit hausgemachten Spätzle und reichlich Wildpreiselbeeren serviert. Die Sauce ist nicht zu dick gebunden und exzellent abgeschmeckt. Dazu gibt es einen bunt gemischten Salatteller.

Krönender Abschluss ist ein Toblerone-Eisparfait an Früchteragout. Das schokoladige Parfait und das süßsaure Obst schmecken Groß und Klein – ein überaus harmonisches Duo. Genau wie die Herzlichkeit und die hervorragende Küche beim Lautenschlager.

Informationen zum Lokal

Adresse: Landgasthof Lautenschlager, Schlossparkstraße 3, 93128 Regenstauf; landgasthof-lautenschlager.de

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 11Uhr bis 14Uhr und 17Uhr bis 22Uhr; Samstag und Sonntag 11 Uhr bis 22Uhr

Weitere Informationen: Im Sommer Biergartenbetrieb; Terrasse mit Spielplatz; Gäste-Apartments

Preise: Schorle (0,5l) 3,90Euro; Schweinebraten 13,90Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.