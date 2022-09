Gastrotipp in Amberg Das Notstain: Moderne Küche in historischem Ambiente von Stefanie Kraus

Mail an die Redaktion Seit Anfang August hat das Notstain in Amberg nun geöffnet. Das Team freut sich über den bisherigen Erfolg. Foto: Stefanie KrausSeit Anfang August hat das Notstain in Amberg nun geöffnet. Das Team freut sich über den bisherigen Erfolg. Foto: Kraus

Amberg.Malerisch im Schatten der Martinskirche und direkt am Vilsufer in Amberg gelegen, hat kürzlich ein lang erwartetes gastronomisches Highlight in Amberg eröffnet: das Notstain.

Mit großem Interesse hatten viele mehr als zwei Jahre die Renovierung des Gebäudes auf den sozialen Medien verfolgt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Das Ambiente, das das neue Lokal versprüht, vereint moderne Elemente mit historischem Charme. Bestes Beispiel sind die noch erhaltenen Stuckarbeiten und Holzbohlen an den Decken des Restaurants. Dazu gibt es moderne Kunst, kombiniert mit plüschig-bunten Sitzmöglichkeiten.

Eine Linie bis hin zur Speisekarte

Diese Linie zieht sich bis zur Speisekarte durch. Darauf finden sich Klassiker mit modernem Twist, aber auch ganz frische, innovative Geschmacksideen. Wir entscheiden uns für eine Empfehlung der Geschäftsführerin, eine hausgemachte Butterkerze sowie einen lauwarmen Kuhmilchkäse. Die Präsentation der Vorspeise ist spektakulär und zieht die Blicke aller Gäste auf sich. Eine hauseigen hergestellte Tischfackel aus Kräuterbutter wird brennend an den Tisch gebracht, dazu gibt es frisches Brot zum Dippen. Auch der Käse ist appetitlich angerichtet und himmlisch cremig, dazu wird frischer Salat serviert.

Beim Hauptgang fällt die Wahl auf gebackenen Bachsaibling mit hausgemachten Pommes und einer Kräuterremoulade, die allein zum Niederknien schmeckt. Außerdem essen wir ein gut gebratenes Flank-Steak auf Salat. Besonders hervorzuheben ist hier das leckere Dressing und das viele knackige Gemüse. Auch wenn die Portionen so üppig sind, dass fast kein Platz bleibt, die Nachspeise lassen wir uns nicht entgehen. Es gibt hausgemachte Kuchen. Wir entscheiden uns für einen leckeren Traum aus Frischkäse und Himbeeren.

Moderne Frühstückskarte, auch für Veganer

Neben der Auswahl an Hauptspeisen und Barsnacks, die auch nach Küchenschluss noch bestellt werden können, bietet das Notstain vor allem eine moderne Frühstückskarte. Mit dem Haferporridge und einer bunten Frühstücksplatte kommen hier auch Veganer auf ihre Kosten. Doch auch wer Lust auf leckere Drinks hat, ist an der prominenten Bar im Erdgeschoss an der richtigen Adresse. Uns schmeckt besonders der „It’s thyme“ , ein Mix aus Gin, Wasser, Zitronensaft, Himbeersirup und Thymian. Damit klingt ein gelungener Abend im Lokal Notstain aus.

Gut zu wissen:

Adresse: Schiffgasse 5, 92245 Amberg, telefonisch erreichbar unter (09621) 1759097 oder per Mail unter info@dasnotstain.de

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis Donnerstag 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 23 Uhr

Weitere Informationen: Erbaut wurde das Anwesen in der Schiffgasse 5 wahrscheinlich im Jahr 1476 als Wohnhaus für Kleriker.

Preise: Butterkerze als Vorspeise 8,90 Euro, Backfisch 15,70 Euro, Flanksteak-Salat 15,90 Euro, große Flasche Wasser 4,80 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.