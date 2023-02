Gastrotipp in Neustadt/Donau Duhok am See: Ein Hauch von Orient in Niederbayern von Jochen Dannenberg

Merken

Mail an die Redaktion Das „Duhok am See“ ist ein Grill-Restaurant.Es hat täglich außer montags geöffnet. Foto: Dannenberg

Neustadt a. d. Donau.Das „Duhok am See“ bietet kurdische Küche – und verwöhnt auch Vegetarier.

Das kleine Dorf Mauern am Stadtrand von Neustadt a. d. Donau bereichert seit Kurzem die reichhaltige und abwechslungsreiche Gastronomie im Landkreis Kelheim. Das „Duhok am See“ bietet kurdische Küche in Niederbayern und überrascht nicht nur mit einer vielfältigen Speisekarte.







Wer bisher glaubte, kurdische Küche sei nur etwas für Fleischfans, der irrt. Das „Duhok am See“ versteht sich als Grill-Restaurant, bietet aber auch vegetarische Mahlzeiten, was hier durchaus als landestypisch bezeichnet werden kann. Es spiegelt auch die geografische Lage Kurdistans – das zu Teilen in der Türkei, Syrien, Irak und Iran liegt – in der Küche wieder.

Wir wollen es versuchen und bestellen zwei einfache Hauptgerichte, um leichter vergleichen zu können. Meine Begleitung wählt einen Teller mit Döner und Calamari und ich Azad, ein vegetarisches Gericht. Die Portionen sind schön angerichtet – und dieser erste Eindruck täuscht nicht: Der Gaumen bestätigt die ansprechende Optik.

Perfekter Spinat

Die Calamari sind außen leicht kross und innen zart. Der Döner schmeckt sogar nach dem Tier, das dafür verwendet wurde – nach Hähnchen. Auch hier zeigt sich die Qualität im Detail. Das Fleisch ist auf der einen Seite kross, auf der anderen zart. Zum vegetarischen Gericht gehören gegrilltes Gemüse sowie Schafskäse, Falafel, Kartoffel, Weinblätter, Zaziki, Spinat, Bulgur und Hummus. Das Gemüse ist schlicht perfekt. Der Spinat ist die Krönung.

Er operiert mit verschiedenen Geschmacksaromen, die einen sofort an Orient denken lassen und prompt die Frage aufwerfen, was hat der Koch da nur hinein getan. Leider will er das auch auf freundliche Nachfrage nicht verraten. Jedoch gesteht die Frau an meiner Seite nach einer kleinen Probe von meinem Teller, dass sie beim nächsten Mal ganz sicher etwas vegetarisches von der Speisekarte wählen würde.

Zu ergänzen ist, dass zu den Mahlzeiten auch Naan, ein fladenartiges und knuspriges Brot gereicht wurde, das ebenfalls traumhaft war. Die Portionen waren reichhaltig und das Personal sehr aufmerksam. Ganz klassisch haben wir das Essen mit Baklava und einem kleinen starken schwarzen Kaffee ausklingen lassen.

Infos zum Lokal

Adresse: Duhok am See, Oberfeldweg 1, 93333 Neustadt a. d. Donau

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr.

Weitere Informationen: Das Restaurant bietet vor allem kurdische Küche an.

Preise: Hauptgerichte 13,90 und 27,90 Euro, Vorspeisen und Nachspeisen ab 5,80 Euro; Mittagsmenüs um zehn Euro.

„Ein Gasthaus“ – das ist eine Momentaufnahme, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Ein subjektiver Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.