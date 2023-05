Gastrotipp „Villa Giani“ Essen mit Aussicht im Golfclub Deutenhof von Andreas Brey

Mail an die Redaktion Taoufik Abid, der neue Pächter der „Villa Giani“, hat sich mit dem Koch Rinaldo Verstärkung aus Südamerika geholt. Der Brasilianer präsentiert auf der Terrasse des Golfclubs die Pizza-Kreation „Gut Deutenhof“. Foto: Tino Lex

Bad Abbach.Ein neuer Pächter will zum Start in die Golfsaison im Clubrestaurant „Villa Giani“ auf internationale Küche setzen.

Was für ein Ausblick! Wer zum ersten Mal das Restaurant im Landgasthof Gut Deutenhof betritt, ist beeindruckt. Große Glasfronten geben den Blick auf das weite Grün frei, auf dem an schönen Sommertagen Golferinnen und Golfer ihre Kreise ziehen. Leider erlaubt es an unserem Testabend Mitte April das Wetter nicht, dass wir auf der atemberaubend einladend wirkenden Terrasse speisen. Aber auch im Inneren des Clubrestaurants „Villa Giani“ sitzt man auf geschmackvollen Polstermöbeln sehr gut. Viel helles Holz, warmes Licht. Das ganze Haus, das vor einem Vierteljahrhundert vor den Toren Regensburgs errichtet wurde, hat Stil. Und seit kurzem einen neuen Pächter.







Der Tunesier Taoufik Abid – blütenweiße Kochweste, strahlendes Lächeln – begrüßt uns sehr freundlich. Die Speisekarte ist – wie er bei der telefonischen Reservierung bereits angekündigt hatte – klein, aber das stört uns keineswegs. Ab Mai, so erklärt er uns in exzellentem Deutsch, gehe es erst richtig los. „Eigentlich“ habe er noch gar nicht geöffnet. Aber da natürlich auch in den Frühjahrsmonaten bei entsprechender Witterung Golf gespielt wird, gibt es eine kleine Karte. Diese ist thematisch zweigeteilt: deutsche Wirtshausklassiker und italienische Dauerbrenner. Zur Vorspeise reisen wir nach Italien. Ich wähle den Salat mit Thunfisch, Zwiebel, Ei, Artischocken und Oliven (12,50 Euro). Mein Begleiter entscheidet sich für den Rucola-Salat mit Tomaten und Parmesan (8,50 Euro). Beide Portionen sind üppig.

Alles frisch zubereitet

Ähnlich groß sind die Hauptgänge. Wer gerne scharf isst, für den sind die Spaghetti mit Meeresfrüchten (18,50 Euro) etwas. Als ich mein gegrilltes Schweinenackensteak mit Kräuterbutter und Bratkartoffeln (12,50 Euro) bestelle, weist mich Taoufik Abid darauf hin, dass es etwas dauern könne. Schließlich werde alles frisch zubereitet. Das stört mich nicht. Und es dauert wirklich nicht lange, bis die Hauptspeisen serviert werden.

Eigentlich sind wir danach satt. Aber wir wollen diesen Abend mit dem herrlichen Blick auf sattgrüne Hügel nicht ohne ein Dessert beenden – in diesem Fall mit einem Apfelstrudel mit Vanillesauce und Eis (6,50 Euro). Man darf gespannt sei, wie Küchenmeister Taoufik Abid die „Villa Giani“ in den Sommermonaten kulinarisch ausrichten wird.

Infos zum Lokal

Adresse: Villa Giani (im Golfclub), Deutenhof 2, 93077 Bad Abbach

Öffnungszeiten: Montag 7bis 22 Uhr, Dienstag nur bei Voranmeldung, Mittwoch bis Samstag Küche von 7 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage 7 bis 15 Uhr

Weitere Informationen: Zum offiziellen Saisonstart können sich Öffnungszeiten und Preise verändern.

Preise: Vorspeisen ab 5,50 Euro, Hauptspeisen 8,50 bis 18,50 Euro, Nachspeisen ab 6,50 Euro. Alkoholfreie Getränke (0,4 l) 3,80 Euro, Bier (0,4 l) 4,20 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.