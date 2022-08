Gastro-Tipp Feine Küche im Großstadt-Chic von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Im Ontra in Regensburg: Peter Grasmeier serviert Gelbflossenmakrele mit Gurkenspirale, Sorbet und Variationen von der Wassermelone, Christina Listl den passenden Wein. Foto: Tino Lex

Regensburg.Auf dem Galgenberg ist binnen weniger Jahre ein Stadtquartier in den Himmel gewachsen. Einige tausend Menschen arbeiten und wohnen hier. Und immer mehr kommen zum Essen – ins Ontra. Mit dem Restaurant im Erdgeschoss eines imposanten Büro-Blocks setzen Peter Grasmeier und Christina Listl ein Ausrufezeichen auf Regensburgs kulinarische Landkarte.

Lange Bar, Ledersessel, Wände, die aussehen wie glitzerndes Reibeisenpapier, Eichenholz, schönes Licht: Innen zeigt sich das Ontra stylish, außen profitiert die große Terrasse von alten Bäumen zwischen den Neubauten und dem Blick auf leuchtend grünen Rasen.

Das Ontra baut nicht auf Welterbe-Flair, sondern auf Großstadt-Chic, nicht auf Laufkundschaft, sondern auf Gäste, die Appetit aufs Spezielle mitbringen: auf saftiges Charolaisrind etwa, das im gläsernen Dry-Age-Schrank reift, oder auf biodynamisch ausgebauten Elsässer, der unter 100 Positionen im begehbaren Weinhaus einen Schwerpunkt setzt.







Uns zieht der Grauburgunder von Trimbach an, der unseren Abend wunderbar fruchtig-mineralisch grundiert. Wir widerstehen an diesem heißen Sommertag Kobe-Beaf, Angus-Filet und auch dem Menü mit einem verlockendem Preis-Leistungs-Verhältnis und nehmen Fisch. Eine gute Entscheidung! Wassermelone, Sorbet und Gurke geben der Gelbschwanzmakrele – kross gebraten, dabei zart und saftig – einen Frische-Kick. Der Loup de Mer, auch er: perfekt zubereitet, hat den Ikejime-Tod gefunden, ein stressfreies Ende durch einen gezielten Stich ins Gehirn. Ob man das schmeckt? Wir finden jedenfalls: So fein hatten wir Wolfsbarsch noch selten auf dem Teller. Die Polenta dazu ist außerordentlich saftig und würzig gelungen, die Tropf-Paprika liefern fruchtige Schärfe. An der Vichyssoise aber fehlt uns der duftige Charme, der zu diesem Kartoffel-Lauch-Klassiker gehört. Das Süppchen ist uns etwas zu sämig, die Säure einen Tick zu schrill. Die Gänseleber-Mousse mit Kirschgelee hinterlässt keinen Eindruck. Das frische Brioche und das cremige Gänseleber-Eis versöhnen uns.

Das Ontra ist unbedingt einen Abstecher wert. Der Service ist kundig, freundlich und flott und der ambitionierten Küche von Peter Grasmeier merkt man an, welches Vergnügen er hat, Gäste mit seinen Kreationen zu überraschen. Wir kommen wieder!