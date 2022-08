Gasthaus-Tipp in Regensburg Französischer Charme im Mirabelle von Angelika Sauerer

Mail an die Redaktion Genießen wie in Frankreich: Stéphane Seddiki und Servicechefin Sonja Waldenberger umsorgen die Gäste im Mirabelle. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Das französische Lokal neben dem Regensburger Theater gibt jeden Abend mit seiner Küche eine große Vorstellung.

Ein guter Koch müsse vor allem die Hitze beherrschen, denn damit fange das Kochen an, sagte Stéphane Seddiki einmal in einem Beitrag des Bayerischen Fernsehens über ihn. Tatsächlich beherrscht der Koch aus Frankreich, der sich vor Jahren in Regensburg niederließ, nicht nur das Spiel mit dem Grillfeuer, das am Anfang seiner Leidenschaft fürs Kochen brannte: Als Kind, erzählt er in dem Film, begleitete er den Vater, der am Rande eines Fußballplatzes einen Grillstand betrieb.

1978 kam er zum ersten Mal nach Regensburg. 1989 gründete er zusammen mit seinem Bruder Jacques Seddiki das LeMarmiton (damals am Alten Kornmarkt), das dieser inzwischen als Gourmet-Catering weiterführt. Stéphane Seddiki eröffnete 2004 mit einer Kollegin das Mirabelle, seit 2009 ist er alleiniger Küchenchef.

Muße zum Genießen

Das charmante Lokal mit Innenhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bismarckplatz und direkt neben dem Theater Regensburg ist eine Oase französischer Küche und längst eine Institution in Regensburg. Der Stil ist liebevoll und detailreich, klassisch und – auch das ist typisch französisch – hier wird mit dem Aufwand gekocht, den es einfach braucht, um einen Lammjus oder ein Boeuf Bourguignon zuzubereiten. Konstanz findet sich in der Qualität, aber auch im Angebot: Beliebte Gerichte, wie etwa der überbackene Schafskäse mit Tomaten oder die Auberginenröllchen, stehen seit Jahren auf der Karte.

Wer ins Mirabelle geht, sollte Muße zum Genießen mitbringen und Gesprächsstoff für die Zeit zwischen den Gängen. Serviert wird liebenswürdig, zuvorkommend und mit Umsicht. Die Teller sind malerisch und opulent – eine Augenweide. Der Gaumenschmaus steht dem in nichts nach. Die gratinierten Schnecken in Petersilien-Knoblauch-Butter schmecken kräuterwürzig und rund, die gefüllte Avocado mit marinierten Garnelen in Mango-Pfefferschoten-Vinaigrette besticht durch milde Säure und fruchtige Süße. Die rosa gebratene Lammhüfte – saftig und zart, ebenso das Filet Mignon vom Schwein, das von einer Steinpilz-Sherry-Sauce fein umrahmt wird. Das Ratatouille und der kräftige Jus zum Lamm hätten nicht besser sein können. Als Dessert teilen wir uns wunderbare Crêpes Suzette und nehmen uns vor, beim nächsten Mal das Rosmarin-Frischkäse-Mousse mit Erbeersauce zu probieren.

Weitere Infos zum Lokal

Adresse: Restaurant Mirabelle, Drei-Mohren-Str. 11, 93047 Regensburg; Tel. (0941) 5956550; http://mirabelle-regensburg.de/

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17.30-24 Uhr

Weitere Infos: Schöner Innenhof; sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; Auswahl vegetarischer Gerichte; barrierefreier Zugang zu einem Teil des Restaurants

Preise: Salat ab 4,50 Euro; Vorspeise ab 8,50 Euro; Hauptgang ab 13,20 Euro; Dessert ab 6,20 Euro; Menü (3 Gänge) 28 Euro; Mineralwasser (0,75 l) 5,50 Euro; Espresso 2 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.