Gastrotipp in Regensburg Fürstlich frühstücken, im Schloss wie „dahoam" fühlen

Kerstin vom „Dahoam im Schloss" betreibt zusammen mit ihrer Mutter das Café im Schloss St. Emmeram. Dabei kann sie auf eine Fangemeinde zurückgreifen, die bereits das „Dahoam bei Kerstin & Mama" am Ölberg geschätzt hat. Foto: Lex

Regensburg.Das „Dahoam bei Kerstin & Mama“ ist vom Regensburger Ölberg nach St. Emmeram umgezogen. Die Qualität ist geblieben.

Kaum eine Stadt der Größe Regensburgs hat ein solches Juwel zu bieten: Mitten in der Stadt, zwischen dem historischen Alleengürtel und der historischen Altstadt, liegt das Schloss St. Emmeram. Man erzählt sich, es habe mehr Zimmer als der Buckingham Palace in London. Überprüft hat das noch keiner, Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis erwähnt nur hin und wieder, sie habe ein neues Zimmer gefunden – im Zweifel eine Kapelle, wie die gläubige Katholikin behauptet. In St. Emmeram hat im Sommer das „Dahoam im Schloss“ eröffnet. Frühstücksliebhaber kennen es bereits, denn fünf Jahre lang betrieben die Gastronominnen das „Dahoam bei Kerstin & Mama“ am Ölberg.







Das Auge isst ja mit. Und das Ambiente im gläsernen Anbau an den Marstall des fürstlichen Schlosses, wo einst Fürst Johannes als Erbprinz seine Junggesellenwohnung eingerichtet hatte, sucht selbst in einer Stadt wie Regensburg seinesgleichen. Johannes war bekanntlich ein Gourmet und erschloss sich in den 50er und 60er Jahren die Weltküchen, auch in seinem eigenen Domizil.

Selbstgemachte Marmelade

Für viele Regensburger ist es ein Ritual, am Wochenende Frühstücken zu gehen. Zumeist wird daraus ein ausgiebiger Brunch, der das Mittagessen ersetzt. Die Entscheidung fällt dann auch auf den Klassiker: Das Frühstück Mama. Es ist herrlich angerichtet und bietet geräucherten Schinken, Salami, verschiedene Käsesorten und Basilikumfrischkäse. Ein Highlight ist die selbstgemachte Marmelade als süßer Abschluss. Dazu gibt es einen gemischten Brotkorb. Die Zeiten, in denen Heißgetränke inklusive sind, sind in Regensburg längst vorbei. Der große Cappuccino kostet 4,50 Euro.

Liebevolle Atmosphäre

Dass der Brotkorb selten reicht bei einem Frühstück im Lokal, gehört ebenfalls zu den Binsenweisheiten. Der Extra-Brotkorb schlägt mit 1,90 Euro zu Buche – auch das ist mittlerweile die Regel.

Das zweite Gericht ist ein „Strammer Papa“. Das geröstete Bauernbrot mit Frischkäse, Schinken, zwei Spiegeleiern und Knusperspeck kostet 9,90 Euro und ist eine volle Mahlzeit. Das Fazit fällt durchweg positiv aus: Das tolle Ambiente und die liebevolle Atmosphäre überzeugen auf ganzer Linie.

Infos zum Lokal

Adresse: Das „Dahoam im Schloss“ liegt in dem Glasanbau des Marstalls von St. Emmeram; die Adresse lautet Emmeramsplatz 6, 93047 Regensburg.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen: Kontakt über die Homepage www.dahoam-regensburg.de oder per Whatsapp unter (0151) 72420800.

Preise: Heiße Schokolade mit Sahne 3,90 Euro, Frühstück „aloa Dahoam“ 14,90 Euro unter anderem mit Müsli, Früchten, Schinken, Salami und vielem mehr.

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.