Gastrotipp in Regensburg Genuss im wiederbelebten Haus Heuport von Katharina Eichinger

Merken

Mail an die Redaktion Jakob serviert hausgemachte Kräuterknödel mit Rote-Bete-Kichererbsen-Sauce und Gemüsechips. Foto: Tino Lex

Regensburg.Vier Jahre herrschte Stillstand in der beliebten Location am Regensburger Dom. Nun gibt es einen Neuanfang.

Es ist wieder Leben eingekehrt in die vierflügelige gotische Patrizierburg am Krauterermarkt in der Regensburger Innenstadt. Seit März hat das Wirtshaus im Heuport am Dom geöffnet und bietet traditionell bayerische Gerichte, aber auch Neuinterpretiertes.

Wir sind an einem Freitagabend hier und trotz Dult in Regensburg ist fast jeder Tisch besetzt. Das Konzept der beiden neuen Pächter Michael Huber und Vitus Sellmaier scheint aufzugehen.







Obwohl die Atmosphäre im Wirtshaus urig und gemütlich ist, lockern moderne Elemente den Innenraum des Restaurants auf: Minimalistische, schwarze Kronleuchter hängen von der holzgetäfelten, hohen Decke, die mit unzähligen Kastanienblättern geschmückt ist. Der Bereich zwischen Bar und Gastraum ist ebenfalls durch Pflanzen getrennt. Hinzu kommt natürlich noch der Domblick, der sicherlich auch bei Touristen in Regensburg beliebt ist.

Zum Start in unseren Abend entscheiden wir uns für zwei der hausgemachten Limonaden: einmal mit Waldfrucht-Honig-Geschmack und einmal mit Apfel-Kräuter. Die Kombination aus Säure und Süße macht die Limonaden zu einem perfekten Geschmackserlebnis – und auch optisch sind sie ein Highlight. Als Vorspeise wählen wir einen Klassiker: Obatzda mit Brezen. Und dieser lässt die Herzen von Käseliebhabern definitiv höherschlagen.

Wir brauchen auf Grund der großen Auswahl ein wenig, bis wir uns für Hauptgerichte entscheiden können. Letzten Endes werden es aber ein Klassiker und etwas, das wir so noch nie gegessen haben: Schweinekrustenbraten mit Dunkelbiersauce, Kartoffelknödeln und selbstgemachtem Krautsalat und außerdem Kräuterknödel mit Rote-Bete-Kichererbsen-Sauce und Gemüsechips.

Die Gerichte sehen super aus – vor allem die pinke Sauce ist ein Hingucker. Und der Geschmack? Beide Essen schmecken uns besonders gut. Und obwohl die Haxe wirklich sehr üppig ist, gönnen wir uns zum Nachtisch noch Apfelkräpfle mit Vanilleeis und Zimtknödel mit einem cremigen Nuss-Nougat-Kern und Vanillesauce. Auch hier gilt, wie bei jedem Gericht, das wir bisher im Wirtshaus im Heuport gegessen haben: Es sind die Details, die ein gutes Essen zu einem besonderen machen. Wir kommen gerne wieder.

Infos zum Lokal

Adresse: Domplatz 7, 93047 Regensburg

Öffnungszeiten: Das Wirtshaus ist täglich ab 11.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: In dem Restaurant gibt es sowohl Klassiker der bayerischen Küche als auch Neuinterpretationen. Auch eine vegetarische und vegane Auswahl wird angeboten.

Preise: Bier ab 2,50 Euro, Softdrinks ab 2,10 Euro, hausgemachte Limonaden für 4,40; Vorspeisen ab 5,90 Euro, Hauptspeisen ab 14,90 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.