Unser Gasthaus-Tipp Goldrichtig im Gold & Brown in Regensburg von Katharina Eichinger

Mail an die Redaktion Genuss und Atmosphäre: Restaurantleiterin Bianca Denk serviert Mango-Koriandersalat mit gebratenem Chicorée, Erdnüssen und crunchy Süßkartoffelchips sowie Thunfisch, Oktopus und Miesmuscheln mit Fregola und glasierten Zuckererbsenschoten. Foto: Tino Lex

Regensburg.Wo der Nahe Osten auf modernes Ambiente trifft: Im Gold & Brown kommen Fans der Levante-Küche auf ihre Kosten.

Der Stobäusplatz in Regensburg war lange Zeit eine Baustelle. Über Jahre herrschte Stillstand – doch inzwischen ist Leben eingekehrt. Neben Hotels und Wohnungen befindet sich dort nun auch das Gold & Brown. Das Restaurant überzeugt mit levantinischer Küche. 2020 bezeichnete das Magazin GQ diese Art zu kochen sogar als den Foodtrend des Jahres. Doch was ist das eigentlich, die Levante-Küche?







Dazu gehören die Speisen der Länder Libanon, Israel, Palästina, Syrien, der Türkei, Ägypten, Zypern und auch des Maghrebs. Viel Gemüse, wenig Fleisch und vor allem eine Vielfalt an Gewürzen stehen für die Küche des Nahen Ostens. Sie ist in den westlichen Ländern vor allem für ihre „Mezze“ bekannt: Meist wird darunter eine gemischte Vorspeisenplatte verstanden, auf der zum Beispiel Hummus, Baba Ghanoush (Auberginenpaste) und Joghurt serviert werden. Und genau damit starten auch wir im Gold & Brown. Die bereits erwähnten Dips werden entweder mit Oliven, Falafel oder Granatapfelkernen getoppt. Dazu gibt es noch warmes Fladenbrot – ein perfekter Start in unseren Levante-Abend.

Großes Lob für die Kartoffelwürfel

Als Hauptspeise entscheiden wir uns für Curry-Kurkuma-Blumenkohl mit Baba Ghanoush, Baharat Crunch und Walnüssen. Der Blumenkohl ist nicht nur wegen seiner knallig gelben Farbe ein optisches Highlight, sondern auch dank der Garnitur, die aus mit Goldfarbe bestäubten Walnüssen besteht. Außerdem probieren wir das Teres Major (Schulter vom Rind) mit Thymianbutter und scharfen Kartoffelwürfeln. Obwohl das Fleisch besonders zart ist und die Butter perfekt harmoniert, sind die scharfen Kartoffelwürfel – außen knusprig innen zart – die wahren Stars dieses Gerichts.

Eigentlich sind wir mehr als satt, trotzdem wollen wir uns einen Nachtisch nicht entgehen lassen. Neben mehreren exotischen Speisen, die zur Auswahl stehen, wie zum Beispiel Walnuss-Pistazien-Baklava oder „Kadaifi“, haben wir uns für den Schokobrownie mit Eis entschieden. Da macht man nie etwas falsch – und damit lagen wir auch an diesem Abend im Gold & Brown goldrichtig. In diesem Restaurant treffen intensive Aromen auf eine moderne, bewusste Ernährungsweise und noch dazu auf ein modernes Ambiente. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Besuch im Gold & Brown.

Infos zum Lokal:

Adresse: Gold & Brown, Landshuter Straße 27, 93047 Regensburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 11 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr

Weitere Informationen: Das Restaurant ist im Erdgeschoss des Novotel am Stobäusplatz in Regensburg zu finden.

Preise: Vorspeisen gibt es ab 8,50 Euro, vegetarische Hauptgerichte starten bei 10,50 Euro. Fisch- und Fleischgerichte beginnen bei 18,50 Euro. Weine gibt es ab 4,20 Euro, Bier ab 3,20 Euro.

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.