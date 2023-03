Gastrotipp in Regensburg Gutbürgerlicher Gaumenschmaus in den Braustuben von Tino Lex

Mail an die Redaktion Cendy serviert in den Bischofshof Braustuben Schweinebraten mit Knödel und Schweinefilet mit Champignon-Rahm-Sauce – beides ein Gedicht. Foto: Tino Lex

Regensburg.Die Bischofshof Braustuben pflegen im Regensburger Stadtwesten traditionelle Oberpfälzer Küche.

Als Manfred Schmidt und Petra Schmidt-Hummel vor über einem Jahr die Bischofshof Braustuben übernommen haben, fiel der Eigentümerin, der Brauerei Bischofshof, ein Stein vom Herzen. Hatte man doch echte Gastronomie-Profis vom Vorderen Bayerischen Wald nach Regensburg holen können, die ihr Handwerk verstehen und neue Impulse setzen. Das Konzept des Wirtsehepaars scheint aufzugehen: gutbürgerliche Küche mit regionalen Zutaten – teils deftig, dennoch auch mit Finesse. Die Bischofshof Braustuben stehen seit 115 Jahren für Wirtshaustradition im Regensburger Stadtwesten.







Als wir am Freitagmittag, kurz nach dem Betriebsurlaub der Braustuben, ins Lokal kommen, ist es schon gut gefüllt. Das mag wohl auch an dem Mittagstisch liegen, der täglich ein anderes Gericht günstig anbietet, dazu auch die Option „Büro“ für Menschen, die wenig Zeit haben und sich das Essen auch mal mit an den Arbeitsplatz nehmen wollen. Der Zeitgeist lässt grüßen.

Wir dagegen haben Zeit und lassen es uns gut gehen: Als Vorspeise gibt es Räucherlachs auf Blattsalat mit Joghurtdressing und Baguette für 11,50 Euro. Ein mehr als fairer Preis für diesen Genuss. Eigentlich hätte man nach dieser Portion nichts mehr gebraucht. Doch wir sind ja nicht zum Spaß da.

Details, die ein besonderes Essen ausmachen

Der Schweinebraten mit Dunkelbiersauce schaut super aus. Drei genau richtig geschnittene Scheiben – mehr als üppig bemessen. Der Geschmack? So wie er sein sollte. Meine Begleitung entscheidet sich für Schweinefilet mit hausgemachten Spätzle, dazu frisches Pfannengemüse und auch noch einen Salat – fast zu viel, doch ausgesprochen lecker mit allem, was der Gaumen will. Die Sauce ist ein Gedicht. Und auch hier: drei ordentliche Stücke vom Schweinefilet.

Eine Nachspeise geht immer. Kaiserschmarrn mit Rosinen (Glaubensfrage) und hausgemachtem Apfelmus? Oder doch lieber die Nougat- und Zwetschgen-Knödel mit Eis, Erdbeeren und einem Minzblättchen auf der Sahne? Das ist es! Es sind die Details, die ein besonderes Essen ausmachen, denn das Auge isst doch mit.

Dazu gibt’s Bischofshof Freigeist – ein Bier ohne Alkohol, aber mit viel Geschmack. Eine der neuesten Variationen aus der Brauerei von nebenan. Angenehm überrascht waren wir von der Rechnung. Hier kann man durchaus auch mal mit der Familie vorbeikommen.

Infos zum Lokal

Adresse: Bischofshof Braustuben, Dechbettener Str. 50, 93049 Regensburg; (0941) 280 49 600; www.bischofshof-braustube.de

Öffnungszeiten: Mo., Mi. Do. & So. 10-22 Uhr; Fr. & Sa. 10-23 Uhr; Di. Ruhetag

Weitere Informationen: Es gibt einen Biergarten, Raum für Veranstaltungen und Fremdenzimmer.

Preise: Mittags wechselndes Hauptgericht für 9,80 Euro; Schweinebraten 13,90 Euro; Zwiebelrostbraten 23,50 Euro; Brotzeiten ab 7,50 Euro; Helles vom Fass (0,5 l) 4,20 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme, die meist genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektiver Tipp also, der Ihnen empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden auch Sie sich Ihr Urteil.