Gastrotipp in Cham Im La Esquina gibt es Tapas und Paella für gesellige Runden

Tapas sind zum Teilen da – im La Esquina in Cham entsteht schnell eine familiäre Atmosphäre an den Tischen. Die Vielfalt der Gerichte ist groß und der Service sehr aufmerksam.

Cham.Das spanische Restaurant La Esquina hat im Februar in Cham eröffnet. Zwei spanische Köche sind Teil des Teams.

Vor nicht einmal vier Monaten hat Ivana Lefebvre das La Esquina in Cham eröffnet. La Esquina ist spanisch und bedeutet „die Ecke“ – und an einer Ecke befindet sich das Restaurant tatsächlich, und zwar direkt am Marktplatz.

Lefebvre ist gebürtige Tschechin und betreibt schon mehr als sieben Jahre das Baloo in Cham. Mit ihrem Mann führt sie außerdem ein Restaurant in Estepona, das ist in der Nähe von Marbella in Andalusien.







Vor dem La Esquina stehen kleine Tischchen unter einer Markise. Drinnen fällt sofort ein riesiger gemalter Stier über der Holzstiege im Treppenhaus ins Auge. Im Hintergrund hören wir spanische Musik. Kurz darauf erscheint auch schon eine Servicekraft und bringt uns zu unseren Plätzen. Das Lokal ist beliebt, man sollte rechtzeitig reservieren. Generell ist das ganze Team sehr aufmerksam. Zuweilen werden wir von zwei Kellnern gleichzeitig bedient. Auch Lefebvre packt mit an.

Das Ambiente ist spanisch inspiriert

Die Einrichtung ist rustikal und maritim zugleich. Holzvertäfelung und Blautöne wechseln sich ab. An den Wänden hängen aus Stroh gefertigte Tierköpfe. Akzente setzt die goldene Dekoration. Die Farben werden in Besteck und Geschirr wieder aufgegriffen.

Wir beginnen den Abend mit einer gemeinsamen Vorspeise, den Tapas variadas für 35,90 Euro. Die Tapas machen den größten Teil der Speisekarte aus. Zahlreiche Schälchen mit leckeren, andalusischen Köstlichkeiten stehen im Nu auf dem Tisch: Tortillas, Oliven, ein spanischer Kartoffelsalat, Rindfleischbällchen mit pikanter Tomatensauce... Wir schieben die Tapas hin und her und befüllen uns gegenseitig die Teller. Das Teilen sorgt schnell für eine heimelige, familiäre Atmosphäre.

Als Hauptgericht entscheiden wir uns gegen eine Paella – die typische Reispfanne. Die gibt es im La Esquina nur für zwei Personen und die Wartezeit beträgt laut Speisekarte 20 Minuten. Stattdessen essen wir Spaghetti mit Garnelen, Chili und viel Knoblauch (12,90 Euro) sowie Hähnchenfleisch gefüllt mit Serrano-Schinken (14,90 Euro). Beides schmeckt uns sehr. Im Anschluss überrede ich meine Begleitung noch zu einem Nachtisch: Churros mit Schokosauce (5,90 Euro). Die knusprigen Brandteig-Sticks sind in Zimtzucker gewälzt. Danach sind wir aber pappsatt. Doch wir kommen gerne wieder, oder „hasta pronto“ – bis bald – wie der Spanier sagt.

Informationen zum Lokal

Adresse: La Esquina, Lucknerstr. 11, 93413 Cham, (09971) 2009953

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 16.30-23Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)

Weitere Informationen: Der Zugang zum Restaurant ist barrierefrei. Das Mitbringen von Haustieren ist erlaubt. Reservieren ist empfehlenswert. Ein wechselndes Weinangebot spiegelt die Vielfalt spanischer Weine wider.

Preise: Bier ab 4,30 Euro, Softdrinks ab 2,90 Euro, Cocktails ab 6,50 Euro; Tapas ab 4,90 Euro, Paella für zwei ab 22,90 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.