Gastrotipp in Parsberg Im Schwan werden Beatles-Songs zu Burger-Hits von Markus Rath

Mail an die Redaktion Katharina Bink und Willy Schmid servieren im Schwan Mediterran Diner Pizza, Pasta, Burger, Steaks und mediterrane Spezialitäten. Hier präsentieren sie den schwarzen „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts“ und die Pizza mit Meeresfrüchten. Foto: Markus Rath

Parsberg.Das Schwan Mediterran Diner in Parsberg bietet eine große kulinarische Vielfalt. Vieles davon ist aus Bioproduktion.

Nein, das Schwan ist keine Diskothek. Auch wenn Beatles-Hits für Burger-Kreationen wie „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts“ und „Strawberry Fields Forever“ Pate standen. Das Mediterran Diner ist der Nachfolger eines Parsberger Traditionswirtshauses und die Songs geben den Burgern klingende Namen, frei nach dem Motto: All you need is – Burger.







Zuvor lassen sich meine Begleiterin und ich aber noch zu einer Vorspeise hinreißen: Mezze con tutti steht auf der Karte. Serviert werden uns Spezialitäten aus der levantinischen Küche, die wir so gelungen selten gegessen habe. Mich begeistert vor allem das würzige Baba Ganoush, das beweist, welches kulinarische Potenzial die Aubergine hat, wenn die Köchin – in diesem Fall Inhaberin Katharina Bink – weiß, was sie mit ihr tut. Meine Begleiterin freut sich über die pikante Muhammara, eine Creme aus geröstetem Paprika und Walnüssen. Und auch bei Labneh, Tabouleh und Hummus ist zu schmecken, was Bink uns später bestätigt: Alle Mezze werden in Parsberg frisch zubereitet. Zu den fünf kleinen Schälchen, die locker als Vorspeise für zwei reichen, gibt es Weißbrot und Gemüsesticks.

Biofleisch oder andere Varianten

Nach diesem fleischlosen Auftakt freuen wir uns auf die Burger, bei denen es dem Gast überlassen bleibt, ob er sich für saftiges Rindfleisch aus nachhaltiger Biohaltung oder für die vegane Variante aus Erbsenprotein entscheidet. Auch Hähnchen, Hallumi oder Tofu stünden als Alternativen zur Wahl.

Mein „Sgt. Pepper“ ist eine schwarze Schönheit mit roten Teufelshörnern aus Chilischoten und verrät schon auf den ersten Blick, dass er neben dem Rindfleischpatty ein feuriges Innenleben aus Arrabiata, Grill-Paprika, Jalapeños, Chesterkäse und Salsiccia besitzt. Er ist scharf, was ich gerne mag, aber gleichzeitig gut zu essen. Mindestens genauso lecker, aber was die Schärfe angeht, das pure Gegenteil, ist der „Strawberry Fields“ meiner Frau. Wildkräuter, Camembert und Erdbeer-Senffrüchte verwöhnen den Gaumen.

Was wir besonders toll finden: Bei den jeweiligen Gerichten ist auf der Karte vermerkt, wenn sie vegan oder vegetarisch sind. Und weil das Angebot noch jede Menge Köstlichkeiten verspricht, die wir probieren wollen, steht für uns fest: Wir kommen bestimmt wieder.

Informationen zum Lokal

Adresse: Schwan Mediterran Diner, Marktstraße 6a, 92331 Parsberg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 16 bis 23 Uhr; Sonntag 11 bis 23 Uhr; Montag Ruhetag

Weitere Informationen: Neben Speisen und Getränken gibt es auch ganzjährig eine große Auswahl von hausgemachten Eisspezialitäten.

Preise: Vorspeisen ab 6,80 Euro, Pizza ab 8,70 Euro, Burger ab 11 Euro, Steak ab 26 Euro.

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.