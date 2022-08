Gastrotipp im Gewerbepark Indische Köstlichkeiten im Regensburger Laxmi von Antonia Küpferling

Merken

Mail an die Redaktion Masoumeh serviert im indischen Restaurant Laxmi im Regensburger Gewerbepark Mango Chicken und Linsen. Foto: Tino Lex

Regensburg.Das Laxmi in Regensburg überzeugt mit farbenfrohen und aromatischen Gerichten.

Ein Besuch im indischen Restaurant ist wie eine Auszeit vom Alltag: Die Gerichte sind mit ihren leuchtenden Farben und den raffinierten Gewürzen nicht nur etwas für die Seele – auch das Auge isst hier sprichwörtlich mit.

In Regensburg gibt es einige gute Adressen für Liebhaber der indischen Küche. Nun ist eine weitere hinzugekommen: Das Laxmi im Gewerbepark hat im Frühjahr seine Türen geöffnet. Auf dem Weg zum Restaurant schlendern wir an diesem sommerlichen Abend durch den Gewerbepark. Das Laxmi liegt im Herzen des Areals mit Blick auf den kleinen See. Vor dem Restaurant lädt ein Freisitz-Bereich dazu ein, das Essen an der frischen Luft zu genießen. Wir entscheiden uns aber für einen Platz im Inneren.

Bunte Grüße aus der Küche

Durch einen goldenen, mit Ornamenten verzierten Torbogen betreten wir das Restaurant. Wir nehmen Platz auf den gemütlichen, türkis-grünen Samt-Stühlen und werden freundlich empfangen. Zur Begrüßung serviert uns der Chef persönlich einen Gruß aus der Küche: knusprige Linsenwaffeln mit drei Saucen in leuchtendem Grün, Orange und Rot-Braun, die allesamt sehr lecker schmecken.

Beim Hauptgericht fällt uns die Wahl leicht: Wir möchten möglichst viel probieren und wählen deshalb die beiden Thali-Spezialiäten. Wir bekommen so insgesamt sechs verschiedene Gerichte als kleine Portionen serviert und können uns durchprobieren. Es gibt vegetarische Gerichte mit Linsen, mit Spinat und Käse, sowie mit Okraschoten. Außerdem je ein Gericht mit Huhn und Lamm.

Auf der Speisekarte des Laxmi stehen außerdem verschiedene Currys, Tandoori-Gerichte aus dem Lehmofen und Reis-Spezialitäten – nach Wahl vegetarisch, mit Lamm, Ente, Huhn oder Fisch. Unsere Thalis sind eine Auswahl der beliebtesten Gerichte. Serviert werden sie mit Salat, Naan-Brot, Gurkenjoghurt und schön dekoriertem Basmati-Reis. Jedes einzelne der Gerichte schmeckt sehr fein, die Schärfe ist moderat. Zum köstlichen Essen genießen wir einen aromatischen Masala Chai Tee. Es ist einer der besten, die wir bisher in Regensburg getrunken haben.

Zum Ausklang des Abends wählen wir „Laxmi Surprise“. Wir bekommen vier kleine Nachtisch-Portionen. Besonders gut finden wir die geriebenen Karotten mit Mandeln und Rosinen: ein Gaumenschmaus, den wir gerne bald wieder genießen möchten.







Infos zum Lokal

Adresse: Laxmi, Im Gewerbepark 24/D45, 93059 Regensburg; Tel.

(0941) 59 57 49 51; https://www.laxmirestaurant.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 - 15 Uhr; Montag und Mittwoch bis Sonntag außerdem von 17.30 bis 22.30 Uhr.

Weitere Infos: Das Restaurant bietet eine Mittagskarte an.

Preise: Vorspeisen ab 4,20 Euro; Hauptgerichte ab 11,90 Euro, Thali-Spezialitäten ab 14 Euro; Desserts ab 4,00 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist eine Momentaufnahme, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Ein subjektiver Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.