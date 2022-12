Gastronomie im Club Regensburger Spitzenküche auf der Tanzfläche von Philip Hell

Regensburg.Im Regensburger Club Gatsby empfängt seit kurzem das Paloma seine Gäste. Es setzt auf kulinarische Kontraste.

Das Regensburger Disco-Karussel am Petersweg dreht sich mal wieder. Party-König Sascha Almahmoud feiert ein Comeback in den Räumen seines ehemaligen Clubs Suite 15, in dem zwischenzeitlich das Heart residierte. Das wiederum zieht in die Räume des Beats und nebenan im Gatsby öffnet seit Anfang November jeden Samstag das Restaurant Paloma seine Pforten.







An einen Club erinnert die Einrichtung des Restaurants allerdings nicht. Große Teppiche dämpfen das Klappern von Besteck und Gläsern, indirektes Licht sorgt für Stimmung und riesige Federn dekorieren den Raum. Empfangen werden die Gäste mit einem Glas Champagner. Moët & Chandon versteht sich. Der Auftakt zu einem Vier-Gänge-Menü. Als Vorspeise wird sardischer Schinken an zweierlei Karotte und Rucolabouquet gereicht. Optisch sehr schön in Szene gesetzt überzeugt der Appetithappen auch geschmacklich. Der Schinken ist zart, er zergeht einem fast auf der Zunge, die Karotten bilden in Textur und Geschmack einen schönen Gegenpol.

Als Zwischengang servieren die Kellner eine Thai-Curry-Suppe mit Wurzelgemüse und einem gebackenen Süßkartoffelwürfel. Auch hier wieder ein Spiel der Gegensätze: die herrlich cremige Suppe mit der krossen Kartoffel. Leider ist es nur ein Würfel – und der ist darüber hinaus noch recht klein.

Krönender Abschluss

Als Hauptgang wird an diesem Abend – das Menü ist immer anders – Flanksteak serviert. Garniert ist das genau richtig gebratene Stück Fleisch mit Grillgemüse und Blumenkohl-Kokospüree. Das etwas kuriose Duo mundet sehr, erinnert allerdings in Textur und Geschmack doch etwas an die Karotten und die Thai-Curry-Suppe aus den vorherigen Gängen. Den krönenden Abschluss bildet ein Vanille-Panna-Cotta an glacierten Himbeeren und Schokoeis. Auch hier wird deutlich: Die Küche setzt auf Kontraste. Eigentlich eine sehr simple Nachspeise, doch wird sie durch die schmeckbar hochwertigen Zutaten zu einem Highlight.

Gegen 22 Uhr bittet der Kellner die Gäste höflichst, die Weinbar aufzusuchen. Der Service im Paloma ist äußerst zuvorkommend, aber nicht aufdringlich. Das Restaurant macht sich nicht viel aus dem üblichen Chichi der gehobenen Küche. Es ist schick, aber cool.

Informationen

Adresse: Paloma, St.-Peters-Weg 15, 93047 Regensburg

Öffnungszeiten: Samstag von 18 bis 23 Uhr

Weitere Informationen: Reservierungen sind zwingend erforderlich. Das Restaurant nimmt sie unter (0176)83031736 oder über Instagram (@palomaregensburg) entgegen. Das Restaurant bittet die Gäste gegen 22 Uhr an die Weinbar, um die Räumlichkeiten für den Club-Betrieb herzurichten.

Preise: Ein Vier-Gänge-Menü kostet 70 Euro. Die Getränke werden extra berechnet.

