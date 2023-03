Gastrotipp in Regensburg Saint Georgie’s: Heiliger Georg, das schmeckt lecker! von Simone Grebler

Sofia (21) hat die ausgezeichnete Frühstücksauswahl zubereitet und zeigt stolz ihr Werk.

Ein Turm aus Pancakes auf Fruchtsauce Foto: Grebler

Frühstücksbrettchen mit selbstgebackenem Brot Foto: Grebler

Regensburg.Das Saint Georgie’s im Regensburger Little 7 Boutique Hotel unweit der Eisernen Brücke überzeugt auf der ganzen Linie.

Wenige Schritte vom Museum der Bayerischen Geschichte entfernt hat ein neuer Hotspot für Frühstücks-Liebhaber eröffnet. Das Saint Georgie’s ist im ehemaligen Café Barbarossa eingezogen und wird von Stephan und Lena Füglein betrieben. Das Paar hat sich bereits mit dem Rough Surface Coffee am Peterstor einen Namen gemacht.

Der Heilige Georg unterscheidet sich insofern vom großen Bruder, als hier ein Hotel angegliedert ist. Geschmacklich liegen aber Welten zwischen dem klassischen Hotelfrühstück und den Speisen, die wir kredenzt bekommen. Das selbstgebackene Sauerteigbrot ist herrlich fluffig und bereitet sowohl dem veganen Camembert, als auch der zitronigen Avocadocreme eine zart-krosse Bühne. Auf dem Deli Board, also dem Frühstücksbrettchen, tummeln sich je nach Wahl verschiedene Aufstriche, Wacholderschinken, Käse und hausgemachte Pickles. Bei unserer Variante sind veganer Ziegenkäse, Ofentomaten und vegane Salami dabei.







Das Kind gönnt sich ein Brekkie Bun – ein Brioche-Brötchen belegt mit gebratenem Speck, Spiegelei und Avocado. Die perfekte Stärkung an einem kalten Wintertag. Neben dem Sauerteigbrot sind auch die Pancakes eine absolute Empfehlung. Sie türmen sich auf einer Sauce von säuerlichen Beeren, sind garniert mit einem Klecks Mascarpone und verfeinert mit Ahornsirup. „Heiliger Georg, ist das lecker!“ – mehr fällt mir dazu nicht ein.

Reservieren empfiehlt sich

Das Frühstück ist einfach hervorragend. Widmen wir uns nun der Mittagskarte. Hier gibt es wöchentlich wechselnd eine Suppe und ein Hauptgericht. Wir probieren die Brokkolisuppe mit Croutons und Kresse. Sie ist würzig abgeschmeckt und so üppig, dass uns fast schon die Bäuche platzen. Daher lassen wir die Spinatknödel mit Tomatensauce und Parmesan aus, in der Überzeugung, dass diese ebenso schmackhaft wie alles andere sind. Wir nehmen uns aber noch jeweils ein Stück von den vier Kuchen aus der Vitrine mit nach Hause. Unter anderem, weil es in dem Café nur circa 20 Sitzplätze gibt und während unseres Tests im Zehn-Minuten-Takt die Tür aufgeht und jemand nach einem Platz fragt. Es empfiehlt sich also, vorab zu reservieren. Die Kuchen – zur Auswahl gab es Heidelbeer-Streusel, Heidelbeer-Zitrone, Schoko und Apfel-Mandel – blieben übrigens auch zu Hause nicht lange unberührt.

Infos zum Lokal

Adresse: Saint Georgie’s im Little 7 Boutique Hotel, St.-Georgen-Platz8, 93047 Regensburg, (09 41) 46 29 58 20, www.little7-boutiquehotel.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen.

Weitere Informationen: Wechselnde Mittagskarte, kleine Lokalität mit nur etwa 20 Sitzplätzen. Reservieren ist ratsam.

Preise: Deli Board klein ab 11 Euro, Eier und Brot 5 Euro, Pancakes 9,50 Euro, Mittagsgericht 11 Euro, Filterkaffee 3 Euro, Tafelwasser (0,5 Liter) 2,50 Euro

„Ein Gasthaus“ – das ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die Beschreibung eines Essens, die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.