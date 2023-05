Gastrotipp in Sinzing Zwischengrün: Ein Ort, der Lust auf Fleisch macht von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Martin Kagerer hat sich das Kochen selbst beigebracht – auf so hohem Niveau, dass sich auch Sterneköche mit ihm an den Herd stellen. Foto: altrofoto.de

Sinzing.Im Restaurant Zwischengrün auf Gut Minoritenhof setzt Martin Kagerer Eigenaromen in einen spannenden Kontext.

Wenn die Golfer von ihrer Runde kommen, dann brauchen sie etwas Handfestes. Denn Golfen macht hungrig. Selfmade-Koch Martin Kagerer, der vor zweieinhalb Jahren sein Restaurant Zwischengrün auf Gut Minoritenhof in Sinzing (Lkr. Regensburg) eröffnet hat, hat seine Karte darauf ausgerichtet. Statt Hirse-Bowl und Pflanzen-Pflanzerl sorgen innovative Kreationen mit Fleisch und Fisch, an Sonntagen ergänzt um Klassiker wie Schweine- und Rinderbraten, für neue Energie bei den Sportlern. Und auch Nicht-Golfer können hier genussvoll auftanken!







Bei unserem Besuch ist Draußen-Wetter, weshalb wir im lauschigen Innenhof Platz nehmen – mit Blick auf eine große Außenküche, die bei Hochzeitsfeiern und auf dem Golfplatz zum Einsatz kommt. Martin Kagerers Passion ist die Veredelung von Fleisch. Und ob Rind, Schwein oder Kalb: Ihnen verschafft er auf dem Teller die Hauptrolle – mit einem ausgezeichneten Gespür für Eigenaromen. Die Würze unterstreicht, bleibt aber immer in der Statistenrolle, um den Auftritt des Hauptdarstellers nicht zu torpedieren. In der gleichen Rolle agiert die Sauce. Sie umschmeichelt, ohne zu übertünchen. In Kagerers Küche kommen sowieso nur natürliche Aromen zum Einsatz.

Gastevents mit den ganz Großen

Der studierte Betriebswirt hat sich sein Können von seinen Köchen abgeschaut. Erst im „Wirtshaus zum Goldenen Fass“, später im „Wilderer’s Deifeskich“ in Regensburg. Kochbücher lese er wie Krimis, sagt er. In der Branche wird er längst wahrgenommen. Sternekollegen wie Tim Raue oder Maria Groß stehen gemeinsam mit ihm am Herd.

Wir probieren Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Röstzwiebeln (27,50 Euro), Wagyu Burger mit Pommes (20,50 Euro) und ein Philly Cheese Steak mit Rind, das auf Baguette und mit Pommes serviert wird (18,50 Euro). Die Portionen sind – hungrige Golfer! – großzügig. Der Zwiebelrostbraten ist – wie bestellt – durch, aber zart. Das ist die Kunst, hier den richtigen Moment zu erwischen. Dem Wagyu-Rind lässt Kagerer die geschmackliche Dominanz. Ein sehr feiner, ein besonderer Burger! Und auch das Rind im Philly Cheese Steak wird nicht von Saucen erschlagen, sondern darf mit dem Käse eine zarte Liaison eingehen. „Noch ein Dessert?“, fragt die aufmerksame Servicekraft. Diesmal müssen wir passen. Aber wir kommen wieder!

Informationen zum Lokal

Adresse: Restaurant Zwischengrün, Minoritenhof 1, 93161 Sinzing, Tel. (0941) 4639383131

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr

Weitere Informationen: Regelmäßig lädt Martin Kagerer bekannte Köche zu Gastevents ein.

Preise: Snacks ab 5,50 Euro, Sandwich to go 8,50, Currywurst 10,50, Hauptgerichte ab ca. 15 Euro.

„Ein Gasthaus“ – ist, liebe Leser, eine Momentaufnahme. Die – meist – genießerische Erinnerung an Geschmack und Atmosphäre. Eine subjektive Sache also, ein Tipp, der empfiehlt: Gehen Sie hin, bilden Sie sich Ihr Urteil.