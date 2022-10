Rezept mit Frucht und Würze Birnen, Bohnen – und statt Speck: Räuchertofu von Ursula Gaisa

Mail an die Redaktion Süß, salzig, rauchig: Grillstreifen zieren Birnen- und Tofuscheiben, dazu gibt es Bohnen und eine pikante Sauce. Foto: Angelika Sauerer

Birnenscheiben kommen in die Pfanne, Würfel in die Sauce. Foto: Angelika Sauerer

Der Tofu wird in Scheiben und dann in Dreiecke geschnitten. Vor dem Braten trockentupfen Foto: Angelika Sauerer

Birnen und Tofu braten portionsweise in der Grillpfanne. Foto: Angelika Sauerer

Ein Schuss Balsamico verfeinert das süßsaure Chutney. Foto: Angelika Sauerer

Die vorgegarten Bohnen grillen am Ende noch kurz mit. Foto: Angelika Sauerer

Ursula Gaisa Foto: Leonhard Sauerer

Regensburg.Herbstgenuss pur: Ein fruchtig-süßes Chutney und grüne Bohnen begleiten gebratene Birnen und gegrillten Räuchertofu.

Äpfel und Birnen: immer da und deshalb wenig geschätzt – jedenfalls meistens – wie so manches im Leben. Doch das heimische Obst, das jetzt frisch und reif in zahlreichen Sorten überall zu haben ist, punktet mit vielem. Birnen gehören wie die Äpfel zu den Kernobstgewächsen, die wiederum eine Unterfamilie in den Rosenholzgewächsen bilden.







Der natürliche Fructosegehalt ist bei beiden Sorten relativ hoch, aber im Gegensatz zu Weißmehl oder Haushaltszucker steigt der Blutzuckerspiegel durch den Verzehr viel weniger an. Und auch wenn der Vitamin- und Mineralstoffgehalt relativ gering ist, sind Birnen durch ihre sekundären Pflanzenstoffe, wie etwa der blutdrucksenkenden und antidiabetischen Chlorogensäure oder der entzündungshemmenden und antikarzinogenen Ursolsäure, sehr gesund.

Grillpfanne verstärkt Aroma

Im traditionellen norddeutschen Gericht „Birnen, Bohnen und Speck“ werden sie zusammen mit grünen Bohnen im Wasser gekocht, das bereits vom Räucherspeck aromatisiert wurde. Für die vegane Variante verwenden wir Räuchertofu. Außerdem garen wir die Zutaten nicht im Wasser, sondern grillen sie in der Rillenpfanne – das sorgt für einen besseren Geschmack. Und weil wir die restlichen Birnenstücke auch verwenden wollen, gibt es noch ein süßsaures Chutney dazu. Bunter Herbst pur auf dem Teller.

Als Erstes werden die Bohnen geputzt und zusammen mit dem Bohnenkraut in reichlich Salzwasser gegart. Ich mag sie bissfest. Das geht sehr schnell, deshalb schon mal nach fünf Minuten probieren. Sind die Bohnen fertig, mit eiskaltem Wasser abschrecken, damit sie schön grün bleiben, und beiseite stellen.

Die Birnen im Ganzen mit einem großen, scharfen Messer in vier Millimeter dicke Scheiben schneiden; die Anschnitte werden gewürfelt und für das Chutney verwendet.

Ein schnelles Chutney

Für das Chutney die rote Zwiebel in feine Ringe schneiden, die Trauben halbieren und den Ingwer samt Schale fein würfeln. In einem kleinen Topf etwas Rapsöl heiß werden lassen, Ingwer und Zwiebel darin glasig anschwitzen und mit etwas Zimt, Kurkuma (was Ihr gerade da habt) würzen. Dann die Birnen und Trauben dazugeben und weiter anbraten, mit dem Balsamico ablöschen, etwas salzen und mindestens 20 Minuten bei geschlossenem Deckel auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Eventuell etwas Wasser dazugeben. Zum Schluss mit einer Prise Zucker weiter abschmecken.

Währenddessen den Tofu in drei dünne Scheiben, dann in Dreiecke schneiden. Mit den etwas gesalzenen und gepfefferten Birnen portionsweise in einer heißen Grillpfanne anbraten, bis beides Streifen bekommt. Auch die Bohnen darin kurz vor dem Servieren wieder anwärmen. Alles zusammen mit dem Chutney anrichten. Bei großem Hunger Brot oder Kartoffeln dazu reichen.

Die Zutaten

Das braucht man für zwei Personen (Hauptgericht):

Zwei Handvoll grüne Bohnen (zur Not auch TK), ein Block Räuchertofu (200 g), 1 Bund Bohnenkraut, 2 feste Birnen, eine Handvoll Trauben, ein daumengroßes Stück Ingwer, 1rote Zwiebel, Öl zum Braten, Zimt, brauner Zucker, Salz, Pfeffer, ein Schuss Balsamico, eventuell etwas Kurkuma

Zur Person: Ursula Gaisa

Ursula Gaisa ist Vegetarierin und liebt Kochbücher. Sie hat auch selbst eins verfasst: „Vegetarische Schmankerl für 5 Jahreszeiten“ (MZ-Buchverlag, 19,90 Euro). Sie bloggt auf www.immerschick.de. Unter immer.lecker gibt es Kochbuchtipps und Rezeptideen.