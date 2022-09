Rezept mit viel Gemüse Couscous-Salat mit frischen Feigen von Ursula Gaisa

Merken

Mail an die Redaktion Feigen sind gesund und köstlich. Sie verfeinern den Couscous-Salat mit Ofengemüse und Tomaten. Foto: Angelika Sauerer

Das Gemüse kommt mit Öl und Salz mariniert in den Ofen. Foto: Angelika Sauerer

Tomatenwürfel sorgen für Farbe und Frische im Salat. Foto: Angelika Sauerer

Die Zutaten fürs Dressing mischen sich beim Schütteln. Foto: Angelika Sauerer

Der gequollene Couscous wird vorsichtig untergehoben. Foto: Angelika Sauerer

Frische Petersilie und geviertelte Feigen garnieren den Couscous-Salat. Foto: Angelika Sauerer

Kochbuch-Autorin und Foodbloggerin Ursula Gaisa

Regensburg.Das herbstliche Gericht taugt auch gut zur Resteverwertung – und ist obendrein ein bunter Augenschmaus.

In eine frische reife Feige zu beißen, ist immer wieder ein unglaubliches Erlebnis: Süße, Weichheit, Crunch – alles auf einmal. In Kroatien, wo ich gerade im Urlaub war, fallen sie unbeachtet oft einfach aufs Pflaster wie Pflaumen bei uns und sind auf den Märkten spottbillig. In unseren Breitengraden muss man schon tiefer ins Portemonnaie greifen, aber dafür sind alle anderen Zutaten preiswert und regional. Die Schale muss man nicht abmachen, höchstens oben den kleinen Ansatz wegschneiden.











Feigen sind sogenannte „Scheinfrüchte“, das heißt, die Blüten wachsen nach innen und bilden das Fruchtfleisch. Sie stammen ursprünglich aus Kleinasien und werden seit Jahrhunderten im Mittelmeerraum kultiviert. Sie sind basisch, sehr gut für die Verdauung und haben jede Menge Kalzium, Kalium und Vitamine, vieles davon steckt in der Schale. Aber dann besser zur Bioqualität greifen, um keine Pestizide mitzuessen.

Gemüse im Ofen zu rösten, das rettet meine Kühlschrankreste und mich sehr oft, denn das geht schnell und schmeckt immer gut. Und gerade im Frühherbst ist das Angebot so groß und bunt wie sonst nie: die Tomaten sind reif und saftig, es gibt schon Kürbis und Rote Beete, aber auch noch Zucchini und Auberginen, Spitzpaprika und und und.

Die Zubereitung

Je kleiner die Stücke geschnitten sind, desto schneller geht es im Ofen. Wer mag und nicht vegan lebt, kann das Ganze natürlich noch mit Feta oder Ziegenfrischkäse toppen, auch ein frischer Minz-Joghurt würde sich gut machen. Wir bleiben aber diesmal komplett vegan.

Das Gemüse wird also in circa ein Zentimeter kleine Würfel geschnitten und zusammen mit der roten Zwiebel, die halbiert und in Scheiben zerlegt wird, in einer Schüssel mit Olivenöl und Salz vermischt. Das geht am besten mit den Händen. Anschließend wird das Ganze auf einem Backblech gut ausgebreitet und bei 180 Grad Umluft etwa 20 Minuten lang geröstet.

Währenddessen den Couscous mit der eineinhalbfachen Menge kochendem Wasser vermengen, salzen und rund zehn Minuten quellen lassen. Die Tomaten entkernen und würfeln, Petersilienblätter abzupfen und etwas zerkleinern, ein bis zwei Zweige für die Deko aufbewahren. Die Feigen vierteln.

Geschüttelt und gerührt

Für das Dressing Olivenöl, Tomatenmark, weißen Balsamico, Zimt, etwas Tabasco nach Gusto, Salz, Zucker und Pfeffer in einem Schraubglas mischen und gut schütteln, gegebenenfalls noch mit einem Löffel umrühren oder eventuell sogar mit dem Zauberstab pürieren.

Das Gemüse aus dem Ofen holen und alle Zutaten – außer den Feigen – vorsichtig miteinander vermischen und auf zwei Tellern verteilen. Die Feigen dekorativ dazu anrichten und mit ein paar Petersilienblättchen dekorieren. Der Salat kann warm oder kalt genossen werden.

Die Zutaten

Das braucht man für zwei Personen:

Für den Salat: 1 Zucchini, 1Aubergine, 2Karotten, 1rote Zwiebel, 4 frische Feigen, 150 g Couscous, 3Tomaten, ½Bund Petersilie

Für das Dressing: 5 EL Olivenöl, 2 EL Tomatenmark, 2 EL weißer Balsamico, 1TL Zimt, etwas Tabasco nach Gusto, Salz, Zucker und Pfeffer

Zur Person: Ursula Gaisa

Ursula Gaisa ist Vegetarierin und liebt Kochbücher. Sie hat auch selbst eins verfasst: „Vegetarische Schmankerl für 5 Jahreszeiten“ (MZ-Buchverlag, 19,90 Euro). Sie bloggt auf www.immerschick.de. Unter immer.lecker gibt es Kochbuchtipps und Rezeptideen.