Unser Kuchen fürs Wochenende: Die Birnentarte mit Kardamom-Aroma hat's in sich von Monika Pöllmann

Sorgt für gute Laune an trüben Herbsttagen: die Birnentarte Foto: Monika Pöllmann

Aus den Zutaten einen homogenen Teig kneten Foto: Monika Pöllmann

Den Mürbteig in eine Spring- oder Tarteform drücken Foto: Monika Pöllmann

Die Birnen schälen und in Spalten schneiden Foto: Monika Pöllmann

Für die Mandelmasse wird ein Rührteig hergestellt. Foto: Monika Pöllmann

Regensburg.In diesem feinen Kuchenrezept versinken die heimischen Früchte in einer gewürzten Mandelteigmasse, die auf Mürbteig gebettet ist.

Der November ist oft grau in grau – Regen, Nebel, Graupelschauer. Damit uns das Wetter nicht aufs Gemüt schlägt, backen wir einen leckeren Kuchen, der uns wegen seines Aromas schon ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstimmt. Verantwortlich dafür ist der Kardamom.

Gewürz aus Indien

Kardamom hat schon lange seinen Platz in der europäischen Küche gefunden. Zusammen mit Ingwer und Zimt ist er unverzichtbar für jede Weihnachtsbäckerei, aber auch für eine Reihe an asiatisch-orientalischen Gerichten. Die ganze Kardamom-Kapsel hat den Vorteil, dass sie den Duft der darin enthaltenen Samen optimal schützt.

Das Gewürz, es gehört zu der Familie der Ingwergewächse, gibt es in zwei unterschiedlichen Sorten: grün und schwarz. Grüner Kardamom, den wir für unseren Kuchen benötigen, ist eine krautige Pflanze, das heißt, sie verholzt nicht. Die grünlich-blauen Blüten sind eher unauffällig, die Pflanze trägt grünliche, drei-fächerige Kardamom-Kapseln, in denen jeweils zwischen vier und acht dunkle Samen entstehen. Geerntet wird Kardamom ganz, und zwar kurz vor der Reife per Hand, um das Aufspringen der Kapseln zu verhindern. Ursprünglich stammt das Gewürz aus Sri Lanka und Südindien. Heute gibt es aber auch in Madagaskar, Vietnam und Guatemala große Anbaugebiete.

Das Rezept ist einfach

Wir beginnen mit der Zubereitung. Für den Mürbteig aus Mehl, Backpulver, Butter, Zucker, Salz und Ei zügig einen homogenen Teig kneten und kühl stellen.

Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Eine Spring- oder Tarteform (26 cm Durchmesser) buttern und mit Mehl ausstäuben. Den Teig ausrollen und den Boden damit auslegen und einen Rand von circa zwei Zentimetern hochziehen. Den Teig 20 Minuten backen.

In der Zwischenzeit die Kardamomkapseln öffnen und mit 1 bis 2 Esslöffeln Zucker (von den 110g wegnehmen) in einem Mörser zerstoßen. Aus den Eiern, dem restlichen Zucker, der weichen Butter, Kakao, der Kardamom-Zuckermischung und den Mandeln mit dem Handrührgerät einen Rührteig herstellen.

Die Birnen schälen, entkernen und in dicke Spalten schneiden.

Den Mürbteig nach der 20-minütigen Backzeit aus dem Ofen nehmen. Den Ofen auf 180 Grad zurückschalten.

Anschließend die Mandelmasse gleichmäßig auf dem Mürbteig verteilen und glatt streichen. Die Birnenspalten fächerartig auf der Mandelmasse verteilen und die Tarte weitere 30 Minuten – je nach Ofen kann das eventuell auch etwas länger dauern – fertig backen. Den Kuchen entweder noch warm oder abgekühlt servieren.

Wer lieber kleine Gebäckstücke mag, kann den Teig auch aufteilen und daraus Tartelettes machen.

Zutaten für den Birnenkuchen

Für eine Springform mit 26 cm Durchmesser benötigt man:

Für den Mürbteig: 240g Mehl, 1TL Backpulver, 120g Butter, 2 EL Zucker, 1Prise Salz, 1 Ei

Für den Rührteig: 200g Mandeln, 110g weiche Butter, 110g Feinzucker, 3Eier, 10grüne Kardamomkapseln, 4 TL Kakaopulve

Außerdem: 2 reife Birnen, Fett und Mehl für die Springform