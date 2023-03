Rezept Gefüllte Pilze auf Feldsalat und Kartoffelscheiben von Ursula Gaisa

Mail an die Redaktion Gefüllte Pilzköpfe krönen den Feldsalat. Wer mag, kann das Gericht auch mit Bratkartoffeln kombinieren. Foto: Angelika Sauerer

Die Stiele der Pilze und der Lauch werden klein geschnitten. Foto: Angelika Sauerer

Die Farce ist schnell zubereitet und passt auch zu Nudeln. Foto: Angelika Sauerer

In einer feuerfesten Form kommen die Pilze in den Ofen. Foto: Angelika Sauerer

Dünn gehobelte Kartoffeln braten in heißem Öl. Foto: Angelika Sauerer

Das Dressing mixt man ganz einfach in einem Schraubglas: schütteln – und fertig. Foto: Angelika Sauerer

Die Pilze werden mit einer Bürste gesäubert. Nicht mit Wasser waschen! Foto: Angelika Sauerer

Diese Zutaten benötigt man für das vegane Gericht. Foto: Angelika Sauerer

Ursula Gaisa hat viele Ideen für vegetarische Rezepte. Foto: Leonhard Sauerer

Regensburg.Überbackene Champignons werden auf Bratkartoffel-Carpaccio gebettet und mit roter Zwiebel garniert. Dazu gibt es Feldsalat.

Am Ende des Winters, bevor endlich wieder alles grünt und sprießt, wird es alljährlich eng mit dem saisonalen Gemüse. Anregungen holte ich mir diesmal mit der Methode „Saisonkalender“. Raus kam wie erwartet wenig: Feldsalat, Zwiebeln, Kartoffeln, Lauch und Pilze.

Doch auf mein Rezeptgehirn ist Verlass – einmal angeworfen, geht es los mit den Ideen. Pilze und Lauch sind immer eine gute Kombi. Eines meiner Lieblingsschnellrezepte: beides scharf anbraten, mit Sahne oder Pflanzencuisine löschen, etwas Käse unterrühren und zu Nudeln servieren. So ähnlich wird auch die Füllung für unsere Champignons zubereitet, allerdings muss der Lauch dafür sehr fein geschnitten werden, damit er in den Pilzköpfen Platz findet. Die schmackhaften Gesellen bestehen übrigens nicht nur aus viel Wasser und haben so gut wie keine Kalorien, sondern sind auch richtig gesund: Sie enthalten verschiedene B-Vitamine, Vitamin D und sind eine gute Quelle für die Mineralstoffe Phosphor, Kalium, Kupfer und Selen.

Feldsalat – aromatisch und gesund

Das Anstrengendste am Feldsalat ist das Putzen und sorgfältige Waschen, da sonst der Sand im Mund ganz schön knirschen kann. Die hübschen, sattgrünen Pflänzchen warten mit jeder Menge Folsäure, Vitamin C, Calcium und Vitamin A auf. Der typische Geschmack kommt von ätherischen Ölen, denn Feldsalat zählt zu den Baldrian-Gewächsen und nicht zu den Blattsalaten.

Wir sagen trotzdem Salat, putzen und waschen ihn sehr sorgfältig und schleudern ihn in einer Salatschleuder trocken. Die Dressingzutaten in einem Schraubglas gut durchschütteln und erst kurz vor dem Anrichten vorsichtig mit dem Feldsalat mischen.

Die rote Zwiebel schälen und in sehr feine Ringe schneiden; wer rohe Zwiebeln nicht verträgt, kann sie kurz anschwitzen. Die Champignonköpfe putzen – nicht mit Wasser, sondern einem Schwamm oder einer Pilzbürste –, die Stiele entfernen, aber aufbewahren.

Pilze füllen und im Ofen backen

Lauch ist auch oft sandig, also ebenfalls gut waschen; das Weiße und Hellgrüne erst in feine Streifen, dann in Stücke schneiden. Die Pilzstiele fein hacken. Eine geölte Pfanne mit dickem Boden heiß werden lassen und erst den Lauch scharf anbraten, dann die Champignonstücke ebenfalls kurz mitbraten. Etwas salzen und pfeffern und die vegane Crème fraîche unterrühren. Vom Herd nehmen und nochmals abschmecken.

Die Pilzköpfe einölen, salzen und umgekehrt in eine ofenfeste Form setzen, die Füllung dazugeben und nach Geschmack etwas Schafskäse oder veganen Käse darauf verteilen. Circa zehn bis 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen geben, zum Schluss mit Oberhitze, um eine goldgelbe Färbung zu erzielen. Währenddessen Kartoffeln schälen und in sehr dünne Scheiben hobeln. Portionsweise in einer beschichteten Pfanne in heißem Öl kurz ausbacken und leicht salzen. Alternativ tun es normale Bratkartoffeln natürlich auch. Kartoffeln außen auf die Teller drapieren, den Feldsalat innen. Die Pilzköpfe darauf platzieren und mit roten Zwiebeln verzieren.

Die Zutaten

Das braucht man für zwei Personen als leichtes Gericht:

Pilze und Salat: 6 große Champignonköpfe, 1 kleine Stange Lauch, ½ Becher vegane Crème fraîche, 1 rote Zwiebel, 2Hand voll Feldsalat, 5kleine Kartoffeln

Für das Dressing: 3 EL Olivenöl, 3 EL Apfelessig, 1TL Senf, etwas Zucker, Salz und Pfeffer

Zur Person: Ursula Gaisa

Ursula Gaisa ist Vegetarierin und liebt Kochbücher.