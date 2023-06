Rezept: Sushi mal ganz anders Gerollt mit Tortilla und viel Fantasie von Christian Eckl

Sushi nach Geschmack gefüllt, dazu ein Gläschen trockener Weißwein: Die Reishäppchen sind auch ohne ihre grüne Hülle ein gelungener Start in den Abend.

Das „gefaltete“ Omelett schneidet man in Streifen. Foto: Eckl

Der möglichen Zutatenliste sind keine Grenzen gesetzt. Foto: Eckl

Die Tortilla-Fladen werden einfach zum Quadrat geschnitten. Foto: Eckl

Die Rollen zerteilt man in fingerdicke Happen. Foto: Eckl

Regensburg.Wer Seetang-Blätter nicht so gerne mag, kann die japanischen Häppchen auch in mexikanische Fladen rollen.

Sushi ist nicht nur das japanische Nationalgericht. Was Pizza und Pasta für Italien, sind die kleinen, schmackhaften Reishäppchen für die japanische Küche: Sie machten die kulinarischen Aspekte der Inselgruppe im Pazifik weltweit berühmt. Dass man Sushi in allen möglichen Varianten bestellen und essen kann, ist hinlänglich bekannt. Aber mit ein paar kleinen Kniffen kann man aus dem beliebten Gericht eine Abwandlung schaffen, die vielleicht auch jene mögen, denen der grüne Seetang nicht mundet. Denn das Schöne an Sushi ist, dass man damit alle bedienen kann, gerade wenn man Gäste einlädt: Vegetarier und auch Veganer finden hier ihre Leckerbissen ebenso wie Freunde von Fisch. Der ist in unseren Breitengraden ja leider selten so frisch zu haben, dass man ihn für Sushi verwenden kann. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns für die gefrorene Sashimi-Variante entschieden, die man einfach am Vorabend vom Gefrierfach in den Kühlschrank legen kann.

Das japanische Omelett ist einfach zuzubereiten, schmeckt aber apart anders als ein normales Omelett. So geht es: Eier mit Sojasauce, Zucker, Salz und Pfeffer verrühren. Das Omelett muss, damit es die richtige Form als Sushi-Bestandteil bekommt, in zwei Schichten gebraten werden. Erst die Hälfte der Eier in die Pfanne geben und wie ein normales Omelett von beiden Seiten anbraten. Dann das Omelett an zwei Seiten mit einem Heber ineinander schlagen und falten. Anschließend hebt man das schon gebratene Omelett an, um die zweite Hälfte der Eier unter das gefaltete Omelett in die Pfanne zu geben. Wenn auch die zweite Hälfte der Eier angebraten ist, faltet man dies erneut, bis ein längliches Rechteck entsteht. Aus der Pfanne nehmen, wenn das Ei vollständig geronnen ist. Abkühlen lassen. Anschließend mit einem langen Messer Streifen schneiden.

Das Rezept klappt auch klassisch mit Nori-Blättern

Zur Zubereitung des Sushi-Reises gibt man zwei Tassen Reis zusammen mit drei Tassen leicht gesalzenem Wasser in einen Topf. Das Wasser wird erwärmt und je nach Beschreibung auf der Packung wird der Reis etwa 20 bis 30 Minuten gedämpft, bis der Sushi-Reis bissfest ist. Anschließend zwei Spritzer Reisweinessig unterrühren.

Zum Sushi-Rollen benötigt man eine Sushi-Rollmatte aus dem China-Laden. Wenn man auch klassisches Sushi machen möchte, kauft man neben den Tortilla-Fladen aus dem Supermarkt auch Seetangblätter. Die Tortilla-Fladen sind rund, die Rundung schneidet man einfach mit einem Messer ab und erhält so rechteckige Fladen. Diese befüllt man erst längs ungefähr zu einem Drittel mit einem Streifen Reis (etwa einen halben Zentimeter dick). Dann gibt man zwei oder drei der gewünschten Füllungen auf den Reis, drückt die Zutaten sanft auf den Reis und beginnt mit der Matte eine Rolle zu drehen. Der feuchte Reis lässt die Tortilla-Fladen kleben. Anschließend schneidet man fingerdicke Scheiben von der Rolle.

Die Zutaten für vier Personen

Japanisches Omelett: sechs mittlere Eier, ein Schuss Sojasauce, ein Teelöffel Zucker, zwei Prisen Salz und Pfeffer, etwas Öl zum Braten

Sushi: Sushi-Reis, 300 g grüner Spargel, unten geschält, Eistich (siehe oben), Mini-Gurken, Lachs- und Tilapia-Sashimi (gefroren aus dem China-Laden), eine Packung Tortilla-Fladen oder Nori-Blätter für die klassische Variante