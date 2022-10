Unser Backrezept zur Apfelzeit Herbstlicher Genuss: Apfelkuchen mit Mohn von Monika Pöllmann

Mail an die Redaktion Mit Schlagsahne schmeckt der Mohn-Apfelkuchen besonders fein. Foto: Monika Pöllmann

Der Elstar ist ein saftiger, fein-säuerlicher Herbstapfel. Foto: Monika Pöllmann

Die Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben schneiden Foto: Monika Pöllmann

Aus wenigen Zutaten wird das Mohnback hergestellt. Foto: Monika Pöllmann

Der Rührteig wird mit dem Mohnback vermengt. Foto: Monika Pöllmann

Regensburg.Bei den Apfelsorten kann man jetzt aus dem Vollen schöpfen – und wunderbare Kuchen backen. Zum Beispiel einen mit Mohn und Gewürzen.

Die Tage werden kürzer, die Blätter der Bäume färben sich rot, gelb und braun – es wird Herbst. Jetzt haben die frisch geernteten Äpfel ihren vollen Geschmack entfaltet. Es gibt nicht den am besten geeigneten Apfel zum Backen. In Deutschland werden über 2000 Sorten angebaut, weltweit sogar 30000 – kein Wunder, dass man schon mal den Überblick verlieren kann.

Der Apfel ist ein Alleskönner in der Küche. Grob werden die Apfelsorten unterschieden in Koch- und Tafelobst. Tafeläpfel sind hervorragend für den direkten Verzehr geeignet, weil sie eher süß sind und eine angenehme Konsistenz haben. Doch beim Backen verlieren sie ihr Aroma und werden zum Teil sehr wässrig. Kochäpfel erscheinen auf den ersten Bissen eher sauer oder wenig aromatisch, gewinnen aber beim Backen an Süße und Saftigkeit.

Apfelsorte nach Geschmack

Bei Äpfeln hat jeder seine Lieblingssorte. Das heißt, die richtige Wahl ist zum Teil auch vom persönlichen Geschmack abhängig. Die beliebtesten Sorten, die sich hervorragend zum Backen eignen, sind Elstar, Jonagold, Boskop, Cox Orange oder Braeburn.

Für den Mohn-Apfel-Kuchen, den ich heute backe, fällt meine Wahl auf den Elstar. Der Apfel ist aromatisch, sehr saftig und fein-säuerlich mit weiß-gelblichem Fruchtfleisch. Er ist ein typischer Herbstapfel, der ab September geerntet wird.

Zuerst bereiten wir das Mohnback zu. Dafür die Milch mit dem Zucker und dem Butter aufkochen lassen, den Mohn dazugeben und nochmals aufkochen. Vom Herd nehmen und mindestens 15 Minuten quellen lassen.

Da es viel Teigmasse ist, wird eine große Springform (26 cm Durchmesser) benötigt. Die Form fetten und mit Mehl ausstäuben und zur Seite stellen. Den Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden sowie mit dem Zitronensaft beträufeln.

Mohn und Gewürz fürs Aroma

Für den Rührteig die weiche Butter mit dem Zucker, dem Vanillinzucker und der Prise Salz mit dem Schneebesen des Rührgeräts cremig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Anschließend das Mohnback darunter geben. Mehl, Backpulver und Gewürze mischen und abwechselnd mit der Buttermilch unterrühren. Ganz zum Schluss die Äpfel vorsichtig untermischen. Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen. Im heißen Ofen ca. 75 Minuten bei 175 Grad backen. Den Kuchen nach ca. 50 Minuten Backzeit mit Alufolie abdecken. Nach der Backzeit eine Stäbchenprobe machen. Den warmen Apfelkuchen aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Dazu schmeckt geschlagene Sahne.

Die Zutaten für den Apfelkuchen mit Mohn

Das braucht man für eine Springform (Durchmesser 26 cm):

Für den Rührteig: 250 g weiche Butter, 160 g Rohrohrzucker, 1 Pck. Vanillinzucker, 1 TL Zimt, 1/2 TL Ingwer, 1 Prise Salz, 5Eier (Größe M), 250 ml Buttermilch, 400 g Dinkelmehl, 1 Pck. Backpulver, 1kg Äpfel (geschält ca. 800g), 2 EL Zitronensaft

Für das Mohnback: 125 g Mohn, 100 ml Milch, 20 g Butter, 50 g Zucker

Außerdem: Fett und Mehl für die Springform