Rezept mit Hokkaido Kürbis sorgt für leuchtende Lichtblicke im Herbst von Bernhard Lacher

Merken

Mail an die Redaktion Curry und Kokos reichern den Kürbis mit Aroma an. Püree, Rosenkohl und Esskastanien ergänzen die vegane Variation. Foto: altrofoto.de

Bernhard Lacher führt mit seiner Familie das Hotel am See in Neutraubling und verantwortet dort auch die Küche. Foto: altrofoto.de

Marktfrisch: Rosenkohl und Kürbis haben Saison. Foto: altrofoto.de

Die Kürbisspalten werden im Bräter angedünstet. Foto: altrofoto.de

Kürbis, Sellerie, Apfel und Fenchel ergeben ein feines Püree. Foto: altrofoto.de

Das Püree wird mit dem Spritzbeutel auf den Teller garniert. Foto: altrofoto.de

Neutraubling.Geschmorter Hokkaidokürbis, Rosenkohl, Maronen, Rosinencreme und Curry-Kokosfond – ein fleischloses Gericht, das den Herbstblues vergessen lässt.

Kürbisse sind der kleine Sonnenschein des Herbstes. Wenn der Himmel grau ist, die Natur immer kahler wird, sorgen sie für Gute-Laune-Farbtupfer. In Knallorange, Sonnengelb oder grün gesprenkelt, bringen sie Abwechslung auf die Teller.

Wir lieben Kürbisse nicht nur als hübsche Hingucker, sondern auch, weil sie so herrlich vielfältig in der Küche verwendbar sind. Ihr zartes Fleisch ist mal buttrig, mal nussig und manchmal erinnert es an Esskastanien – egal, ob als Ofengemüse, im Kuchen, Smoothie, Eintopf oder Curry.

Der Hokkaido ist ein Alleskönner

Es gibt über 800 Kürbisarten, etwa 200 davon sind essbar. Der Hokkaido ist die beliebteste Kürbissorte. Zum einen schmeckt das fein nussige Fruchtfleisch sehr lecker und zum anderen kann die orangefarbene Schale mitgegessen werden. Praktisch für alle, die es etwas eiliger haben. Der Hokkaido eignet sich zum Rösten im Ofen ebenso gut wie für Pürees und Suppen.

Wir beginnen am Vortag mit den Rum-Rosinen. Rum kurz aufkochen und über die Rosinen geben; mit einer Folie abgedeckt über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Morgen ist der Rum von den Rosinen aufgesogen worden. Mit frischen, entkernten Datteln fein mixen.

Für den geschmorten Hokkaido den Kürbis zunächst waschen und halbieren; die Kerne mit einem Löffel herausschaben. Den Kürbis vorsichtig in schmale Spalten schneiden. Den Agavendicksaft in einem Bräter erhitzen und die Kürbisspalten darin beidseitig andünsten, mit Currypulver bestäuben. Diese kurz mit anschwitzen, denn Curry, Safran und Kurkuma entwickeln das volle Aroma erst, wenn sie einige Sekunden mitgebraten werden. Anschließend leicht salzen, mit Kokosmilch auffüllen und die Gewürze ergänzen. Kurz aufkochen lassen, mit Alufolie oder Backpapier bedeckt im vorgeheizten Ofen bei 130 Grad Celsius 30 bis 40 Minuten langsam ziehen lassen. Die Flüssigkeit vorsichtig aus dem Bräter in einen Topf abpassieren, aufkochen und abschmecken. Zuletzt mit einem Stabmixer nochmals verquirlen und damit auch binden.

So rösten Sie die Maronen im Ofen

Nun zu den Maronen: Die Schale mit einem scharfen Messer kreuzweise einritzen. Dabei darauf achten, dass der Schnitt die Schale wirklich durchtrennt. Die Maronen auf einem Blech verteilen und in den Ofen geben. Eine ofenfeste Schale mit Wasser dazustellen, damit die Kastanien nicht zu stark austrocknen. Bei angeheizten 130 Grad 20 bis 30 Minuten rösten. Wenn sich die Schale leicht wölbt und öffnet, sind die Maronen fertig. Sie lassen sich noch heiß am besten schälen. Dabei auch die braune, pelzige Haut entfernen.

Für das Püree den Kürbis waschen, halbieren, die Kerne mit einem Löffel herausschaben und mit der Schale in grobe Würfel (ein mal einen Zentimeter) schneiden. Den Agavendicksaft in einem mittleren Topf erhitzen, fein gewürfelten Sellerie, Fenchel und Apfel zugeben und glasig anschwitzen, Hokkaidowürfel zugeben und mitdünsten. Mit Currypulver bestäuben und mit der Kokosmilch auffüllen. Zugedeckt 15 Minuten auf ganz kleiner Hitze fertiggaren. Salzen und fein mixen. In einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle abfüllen und warm aufbewahren.

Den Rosenkohl waschen, die äußeren Blätter entfernen und den Strunk kreuzweise etwas einschneiden. Leicht gesalzenes Wasser in einem Topf aufkochen, den geputzten Rosenkohl zugeben, zehn Minuten köcheln lassen. Auf einem Sieb abschütten, in einer Pfanne mit Kokosöl durchschwenken und abschmecken.

Alle Komponenten hübsch anrichten und mit der Sauce beträufeln.

Die Zutaten für vier Personen

GeschmorterKürbis: 1großer Hokkaidokürbis, ca. 1 kg schwer; 2 EL Agavendicksaft; 1 EL Currypulver; Salz; 2 Pimentkörner; 1Lorbeerblatt; 5 Koriandersaaten; 2Wacholderbeeren; 3Pfefferkörner; 300 ml Kokosmilch

Kürbispüree: 800 g Hokkaidokürbis; 2 EL Agavendicksaft; je 50 g Fenchel, Apfel, Sellerie; 1 Msp. Currypulver; 80ml Kokosmilch; 50 ml Weißwein

Rum-Rosinen: 50 g Rosinen; 20 ml Rum (40 Prozent); 3 frische Datteln

Esskastanien: 20 Stück Maronen

Rosenkohl: 250 g Rosenkohl; Salz; 1 EL Kokosöl