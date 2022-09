Rezept Linsen-Curry-Suppe mit Süßkartoffeln von Sophia Bösl

Mail an die Redaktion Die Linsensuppe schmeckt leicht scharf und ist sogar vegan. Fotos: Sophia Bösl

Man braucht nicht allzu viele Zutaten.

Süßkartoffeln und Möhren in Würfel schneiden

Das Gemüse und dann auch die Linsen kurz im Topf anbraten

Zum Schluss die Kokosmilch hinzugeben

Regensburg.Eigentlich bin ich kein allzu großer Suppen-Fan, aber dieses leicht scharfe Linsen-Curry-Gericht mit Süßkartoffeln hat es in sich und ist außerdem sehr nahrhaft.

Der Herbst ist meine allerliebste Jahreszeit. Ich liebe Spaziergänge im noch leicht warmen „Indian Summer“ und freue mich auch darauf, wieder gemütliche Abende zu Hause zu verbringen. Am besten mit leckerem und wärmendem Essen.







Als Vegetarierin bin ich außerdem stets auf der Suche nach neuen Rezepten mit dem gewissem Pfiff, die nicht unbedingt aus der deutschen Küche stammen. Da sich diese Linsen-Curry-Suppe schnell und einfach zubereiten lässt, kann man sie gut in größeren Mengen kochen, um sie in Boxen einzufrieren. So kann man sie entweder später in der Woche zur Arbeit mitnehmen oder sich schnell zu Hause eine Schale in der Mikrowelle oder am Herd heiß machen. Noch mal aufgewärmt schmeckt sie fast noch besser.

Die roten Linsen gelten als sehr gesund und bieten vor allem Vegetariern und Veganern eine gute Proteinquelle. Die Süßkartoffel enthält viel Vitamin E, das die Hautzellen vor Hautalterung schützt. Sie ist sozusagen ein richtiges Beauty-Produkt. Der Ingwer hilft im Herbst dabei, Erkältungen vorzubeugen. Aber egal wie gesund die Linsen-Suppe auch sein mag – das Wichtigste ist, dass sie schmeckt und nicht zu kompliziert ist.

Die Zubereitung

Und so geht die Suppe: Als Erstes die Süßkartoffeln und Möhren waschen und von der Schale befreien. Auch die Zwiebel, den Knoblauch (man kann auch Knoblauchpulver verwenden) und den Ingwer schälen. Den Ingwer und alle anderen Zutaten in möglichst kleine Würfel schneiden. Anschließend die Süßkartoffel und die Möhren in einem Topf mit Olivenöl andünsten. Nun das Currypulver dazugeben und kurz mitandünsten, denn so entfalten sich die Aromen des Gewürzes tatsächlich am besten.

Jetzt die Linsen, die Zwiebel, den Knoblauch und den Ingwer dazugeben und ebenfalls kurz anbraten. Am besten noch kein Salz hinzugeben, da die roten Linsen sonst nicht richtig weich werden. Nun circa 350 Milliliter Wasser in den Topf schütten und die Suppe bei geschlossenem Deckel und bei schwacher Hitze für etwa 20 Minuten köcheln lassen. Sobald die Linsen weich sind, kann die Kokosmilch hinzugefügt werden. Alles etwas durchziehen lassen und mit Salz würzen.

Die Zitrone halbieren und auspressen. Wer möchte, kann auch noch etwas Koriander hinzugeben – das ist Geschmackssache. Zum Servieren die Suppe mit dem Zitronensaft und Pfeffer abschmecken. Die Linsen-Suppe in Schalen füllen und eventuell noch einen Schuss Sahne oder Joghurt hinzugeben. Als frisches Topping eignen sich außerdem auch Gurkenscheiben. Zum Eintunken in die Suppe darf frisches Baguette oder Kräuterbaguette aus dem Ofen nicht fehlen.

Die Zutaten

Für zwei Personen benötigt man: 1 mittelgroße Süßkartoffel

2-3 große Möhren, 1/2 Knoblauchzehe oder Knoblauchpulver, 1 kleines Stück Ingwer, 1 mittelgroße Zwiebel, 2 EL Olivenöl, 1 1/2 Esslöffel Currypulver, 150 g rote Linsen, 150 ml Kokosmilch, Salz und Pfeffer, 1 Zitrone, Optional: Koriander, Joghurt und Baguette

