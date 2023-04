Unser Rezept fürs Wochenende Saftiger Mohnkuchen im Mürbteig von Monika Pöllmann

Mail an die Redaktion Ein Stück vom Kuchenglück: Der Mohnkuchen versüßt den Start in den Frühling. Foto: Monika Pöllmann

Der Mürbteig wird für Boden und Gitter in zwei Stücke geteilt. Foto: Monika Pöllmann

Die Apfel-Ei-Mischung wird unter die Mohnmasse gerührt. Foto: Monika Pöllmann

Die Teigstreifen schmücken die Mohnmasse mit einem Muster. Foto: Monika Pöllmann

Der verzierte Kuchen wird 45 Minuten im Ofen gebacken. Foto: Monika Pöllmann

Regensburg.Geriebener Apfel hält die Füllung geschmeidig und Vanille unterstreicht ihr feines Aroma.

Mohn, eine der ältesten Kulturpflanzen, gewinnt in der glutenfreien, vegetarischen und veganen Küche zunehmend an Bedeutung. Ob milder Graumohn, würziger Blaumohn oder nussiger Weißmohn – sie alle geben Gerichten eine besondere Note: vom Müsli am Morgen über Salate, Suppen und herzhafte Gerichte bis zu Desserts und Backwaren.

Mit Mohn lassen sich viele Kuchen ohne großen Aufwand aufpeppen. Die Variationsmöglichkeiten sind nahezu unendlich. Zum Backen wird am besten Blau- oder Graumohn verwendet. Grundlage ist oft ein Hefe- oder Mürbteig. Die weiteren Zutaten bleiben der Fantasie und dem Geschmack überlassen: Rum, Marzipan, Rosinen, Trockenfrüchte oder Mandeln sind mögliche Alternativen. Auch Obst, Schmand oder Schokolade im Kuchen bringen Abwechslung.

Der Mürbteig wird mit Zitrone und Zimt verfeinert

Für unser Rezept stellen wir zuerst einen Mürbteig her. Dafür das Mehl mit dem Zucker, Salz, Zimt und der nicht zu weichen Butter zu feinen Streuseln verkneten. Dann die Eier, den Frischkäse und den Zitronenabrieb zugeben und zu einem geschmeidigen Teig weiterkneten. Die fertig geknetete Teigmasse 30 Minuten kühl stellen.

In der Zwischenzeit für die Füllung den Mohn mit Polentagrieß, Zucker, der Vanille und der Hafermilch in einen Topf geben, bei mittlerer Hitze leicht zum Kochen bringen und die Mischung unter Rühren fünf Minuten leicht köcheln lassen, bis sie eindickt. Den Topf vom Herd nehmen und zugedeckt 15 Minuten ruhen lassen.

Den Apfel mit der Schale grob reiben. Den geriebenen Apfel mit dem Ei und dem Eigelb zur Mohnmasse geben und unterrühren.

Die Springform mit Butter auspinseln und mit Semmelbröseln ausstreuen. Den Ofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen.

Ein Teiggitter ziert den Mohnkuchen

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Zwei Drittel des Teiges auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen. Die Springform damit auskleiden und einen Rand von etwa 2,5 Zentimetern hochziehen. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Nun die Mohnmasse auf den Teig geben und schön gleichmäßig darauf verteilen.

Den restlichen Teig wieder auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in Teigstreifen schneiden. Die Streifen auf die Mohnmasse legen, sodass den Kuchen ein schönes Gittermuster bedeckt. Nach Belieben den Teigrand mit einer Gabel eindrücken, um einen Wellenrand zu bilden. Den Teigrand und die Teigstreifen mit etwas verquirltem Eiweiß bestreichen. Ein paar grob gestiftelte Mandeln am Teigrand entlang verteilen.

Den Kuchen im Ofen bei 180 Grad Heißluft 45 Minuten backen. Anschließend gut auskühlen lassen und aus der Form nehmen.

Zuletzt den Kuchen mit etwas Puderzucker bestäuben und nach Belieben mit einem Klecks Sahne servieren.

Die Zutaten für den Mohnkuchen

Für eine Springform (26cm Durchmesser) braucht man:

Mürbteig: 400 g Dinkelmehl, 50 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 TL gemahlener Zimt, 200 g Butter, 2 Eier, 50 g Frischkäse, 1 TL Abrieb einer Bio-Zitrone

Füllung: 250 g Blaumohn, 50 g Polentagrieß (aus Mais), 100 g Zucker, 1/4 TL gemahlene Vanille, 500 ml Hafermilch (oder Milch), 1großer Apfel, 1Ei, 1 Eigelb

Außerdem: Semmelbrösel und Butter für die Form, 1Eiweiß zum Bestreichen, 50 g gestiftelte Mandeln, etwas Puderzucker zum Bestäuben

